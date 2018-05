Renzo Reggiardo postulará a la alcaldía de Lima a través de Perú Patria Segura. El ex congresista ganó las elecciones internas de su agrupación, las mismas que se llevaron a cabo este sábado en Cieneguilla.

Al finalizar el mencionado proceso interno, Renzo Reggiardo, quien también es secretario nacional de Perú Patria Segura, felicitó la convocatoria que tuvo la jornada, por lo que agradeció a sus militantes.

"Esta elección interna del partido es una elección que va a dar que hablar por la organización. No tengo más que reconocimiento por su trabajo. Lo único que les puedo decir es que nadie nos va a bajar de carrera, estamos en carrera", manifestó en la tarde del sábado.



Según la encuesta de El Comercio-Ipsos de mayo, pese a no haber precisado si competiría el próximo 7 de octubre, Renzo Reggiardo se ubicó primero en las preferencias para Lima con 9%, un punto menos que en abril.

El sondeo reveló que en la actualidad sus más cercanos competidores son tres: el ex alcalde de Lima Ricardo Belmont, el ex ministro del Interior Daniel Urresti y el ex ministro de Transportes Enrique Cornejo, todos ellos con 8%.

En los últimos cuatro meses, Renzo Reggiardo prefirió evitar afirmar que participaría en las elecciones regionales y municipales.

“Yo tengo que agradecerle a la gente que apuesta por mí, por ponerme en las encuestas no habiendo hecho ningún anuncio oficial de ser candidato”, sostuvo en febrero.

Cabe recordar que Renzo Reggiardo ha sido congresista por Alianza para el Futuro en el 2006 y por Solidaridad Nacional en el 2011.

Asimismo, intentó postular a la presidencia en las elecciones del 2016, pero retiró su candidatura por, según dijo, un cambio de magistrados en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). "Nosotros no vamos a jugar un partido contaminado ni sucio ni plagado de irregularidades", argumentó.