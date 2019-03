Vieira sobre denuncia en su contra: Es una gran mentira y no le temo a nadie

El congresista Roberto Vieira (no agrupado) se presentó ante la Comisión de Ética Parlamentaria y aseguró que la denuncia en su contra por presuntamente haber solicitado un soborno US$25 mil dólares es "una gran mentira".

Asimismo, el ex legislador oficialista indicó que no recibió "ni un sol" y remarcó que no le teme a nadie.

"Es una gran mentira, yo no he recibido ni un sol. Me voy a poner a disposición de los entes respectivos, como el Ministerio Público, para aclarar esta gran mentira", expresó luego de conocer que la Comisión de Ética aprobó iniciarle una investigación preliminar.

"No he recibido ni un sol y nunca he hecho tráfico ni a favor ni en contra de ningún proceso. Eso se aclarará en su momento, estoy preparando las pruebas", aseveró durante su intervención en la sesión de dicho grupo de trabajo.

En otro momento, recalcó que se pone a disposición de las autoridades, pues "no le temo a nadie ni me va callar ninguna mafia ni ningún grupo de corrupción que puede estar detrás de esta acusación, que no tiene ningún sustento".

"Lamento mucho por mis electores y por mi familia, que está sufriendo. Qué importa, Dios está delante y la verdad me va a acompañar", sentenció.

Este domingo se conoció que Guillermo Venegas Vieira denunció que el congresista -que también es su primo hermano- le solicitó US$25 mil a cambio de dejar sin efecto la Resolución Directoral N°133-2019- Produce/ DGOCHDI.

Dicha norma declaró, a inicios de febrero, la caducidad del permiso de pesca que se le otorgó a su embarcación "Ponce II", dedicada a la sustracción de bacalao.