Los roces entre José Domingo Pérez y Pedro Chávarry

El pedido del fiscal del Equipo Especial del Caso Lava Jato José Domingo Pérez para que se denuncie al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por presunto encubrimiento en la investigación por aportes a Fuerza 2011 es quizás el punto más alto de los roces y fricciones que ha habido entre ambos magistrados en los últimos meses.

Este ambiente de desencuentros tuvo su partida el 2 de agosto de este año, cuando Pérez Gómez señaló en una entrevista para Canal N que Pedro Chávarry no era la persona más idónea para asumir el cargo de fiscal de la Nación.

“No me parece lo más adecuado que una persona que éticamente no está habilitado asuma un cargo tan importante (…) La persona que está asumiendo de fiscal de la Nación no es el más idóneo, estoy hablando de Pedro Chávarry”, subrayó Pérez y así dio inicio a una serie de enfrentamientos que se ha ventilado públicamente.

A raíz de esas declaraciones, Chávarry abrió, a través del fiscal Luis Germaná, un proceso disciplinario contra José Domingo Pérez, por una "infracción administrativa que afectaría gravemente su función como representante del Ministerio Público”. A manera de defensa, el fiscal de lavado de activos dijo: "No he faltado el respeto porque di mi opinión, haciendo uso de mi derecho constitucional”.

Finalmente, la Oficina de Control Interno del Ministerio Público declaró infundado el procedimiento administrativo abierto contra Pérez y le recomendó que en lo sucesivo actúe conforme a los principios y valores dispuestos en el Código de Ética del Ministerio Público.

Otro roce se produjo en la cuarta semana de octubre. Ante el anuncio de Pérez de convocar a Chávarry para que declare en la investigación seguida a Keiko Fujimori, el titular del Ministerio Público afirmó que "él [Pérez] no me puede citar porque es mi inferior. Yo cumplo con mi trabajo".

Después de varias postergaciones, el 30 de noviembre Chávarry acudió a declarar ante Pérez, pero la diligencia se suspendió hasta nuevo aviso. A lo pocos días se filtró a la prensa el contenido de la declaración del fiscal de la Nación.

A raíz de esa filtración, la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima del Ministerio Público abrió un procedimiento disciplinario de oficio contra Pérez. Se rumorea que Chávarry estuvo detrás de esa denuncia.

Quizás la colisión más fuerte entre Chávarry y Pérez se manifestó el 31 de octubre, cuando el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori. A la salida de esa audiencia, el fiscal provincial volvió a cuestionar la permanencia de su superior al frente del Ministerio Público.

“Lo único que voy a indicar es que lo que ha venido ocurriendo, lo que ustedes han presenciado y han informado, debe llamar a la reflexión sobre la continuidad de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación”, expresó a la prensa.

La respuesta de Chávarry no se hizo esperar. “El fiscal Pérez tiene un interés político coordinado con el Gobierno. Su interés es tapar la investigación del caso Chinchero, donde los peruanos perdimos millones de soles y hasta hoy no hay responsables. ¿Quién tiene el expediente y no permite que avance el caso? El fiscal Pérez”, escribió en el Twitter ese mismo día.

Unos días antes, el 24 de octubre, Pedro Chávarry envió un oficio a la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, a fin de que “proceda conforme a sus atribuciones” respecto al fiscal Pérez por las expresiones que este utilizó a inicios de octubre en el Encuentro Nacional Anticorrupción realizado en México.

En ese evento, el magistrado se refirió a Sendero Luminoso y el MRTA como "guerrilla” y habló de “guerra civil”. Chávarry tomó como base de su pedido un oficio del 19 de octubre del fiscal Luis Landa, coordinador en los procesos por delitos de terrorismo, quien explicó que hasta esa fecha Pérez había hecho “caso omiso” a un pedido previo para que explique sus expresiones en México.

En las últimas semanas, el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial, denunció que de parte del despacho de la propia fiscalía de la Nación había una presunta campaña de hostilización contra ese grupo de fiscales que se expresaba en los numerosos procesos disciplinarios abiertos a José Domingo Pérez.

Parte de esas acciones sería el pedido de Chávarry para que el equipo especial dé información sobre el acuerdo a que se ha llegado con la empresa Odebrecht. Y esa ha sido una de las razones por las que el fiscal Pérez ha solicitado que se denuncie al titular del Ministerio Público por los presuntos delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real.