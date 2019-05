“No dar prioridad a proyectos del Ejecutivo es enterrar la reforma política”

El jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, consideró que el Congreso va a “enterrar la reforma política” si no le da prioridad al debate de los 12 proyectos sobre la materia que el Ejecutivo presentó hace casi un mes. Cuestionó, en ese sentido, que estas iniciativas hayan sido incorporadas por la Comisión de Constitución en un cronograma de 138 proyectos.

“La reforma política es una herramienta para cambiar a este país de cara al bicentenario. No dar prioridad a los proyectos que ha presentado el Ejecutivo es enterrar la reforma política […] Es renunciar a un cambio, con políticas que nos pueden convertir en un mejor país con partidos sanos, con verdaderos militantes”, manifestó.

Del Solar afirmó que Fuerza Popular y el Apra, con cuyos votos se aprobó el referido cronograma, “están dando señales muy alarmantes” respecto a su compromiso con la reforma. “Si no les interesa el país, que lo digan abiertamente, pero que no jueguen a decir que van a atender la reforma política hundiéndola en un mar de otros proyectos”, remarcó.

El presidente del Consejo de Ministros aclaró que su solicitud a la Comisión de Constitución para reconsiderar su plan de trabajo no obedece a un “capricho” del gobierno, sino al cumplimiento de la Constitución.

Explicó que el artículo 105 de la Carta Magna establece que los proyectos enviados por el Ejecutivo con carácter de urgencia “tienen preferencia”.

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), dijo que Del Solar le “está mintiendo a todo el país”, porque, según refirió, su grupo inició el debate de los proyectos de reforma política el 16 de abril último. Recordó que el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, asistió a esa sesión.

“Por lo tanto, debería informarle [a Del Solar] que desde el 16 de abril sus reformas –que tienen que ser estudiadas, que tienen que necesariamente pasar por el proceso legislativo– están en debate […] Que no le mientan al país, todos los partidos políticos que están en la Comisión de Constitución estamos trabajando”, dijo durante el pleno del Parlamento.

El portavoz de la bancada de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, precisó que Zeballos solamente expuso “de manera general” los proyectos de reforma política durante la sesión que fue mencionada por Bartra, pero luego de ello el grupo no ha sometido a debate estas iniciativas de manera individual y profunda.



Bartra, horas antes de la declaración de Del Solar, evitó comprometerse a culminar el debate de la reforma política y electoral para el 2 de julio, como lo establece el cronograma que aprobó su grupo el lunes.

“Yo no puedo dar palabra de nada, no acostumbro a empeñar mi palabra, yo cumplo siempre lo que propongo, porque es lo que se consigue con el consenso, el dar la palabra no me parece correcto”, expresó.

—“El número de proyectos es abrumador”—

El politólogo Fernando Tuesta opinó que la Comisión de Constitución, la Presidencia del Congreso y el gobierno deben llegar a un acuerdo para promover la reforma política.



“Si cada uno se queda en su esquina, el problema es que no va a prosperar”, manifestó el ex presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.



En comunicación con El Comercio, también indicó que con el cronograma aprobado por la Comisión de Constitución es poco probable que se concrete la reforma para el 2021.



“Si uno toma en cuenta cuántos proyectos de ley se ven en una comisión, resulta que ahora el número [de iniciativas] es abrumador y no solo es el tema de la cantidad, algunos artículos merecen un especial debate, nosotros lo consignamos en nuestro informe”, acotó.