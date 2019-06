Recomiendan archivar en parte denuncia de Ávalos contra Chávarry

La secretaría técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside César Segura (Fuerza Popular), recomienda en su informe de calificación —a ser debatido y votado este lunes— archivar en parte la denuncia que presentó la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos contra su antecesor Pedro Chávarry.

Como se recuerda, Ávalos presentó la denuncia constitucional el pasado 15 de mayo al señalar a Chávarry como instigador de la irrupción en una oficina lacrada del Ministerio Público y de la sustracción de documentos en la misma.

Se trataba del despacho del ex asesor de Chávarry, Juan Manuel Duarte, allanado por el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, como parte de la investigación seguida a Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Cámaras de seguridad mostraron que Rosa Venegas, ex asesora del ex fiscal de la Nación, había ingresado a la oficina y retirado documentos.

Ella declaró que fue su ex jefe quien le ordenó el ingreso a la oficina lacrada para sustraer toda documentación posible.

De acuerdo a las conclusiones del informe de la secretaría técnica, al que accedió El Comercio, se declara improcedente la denuncia (N° 322) por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real, recomendando su archivo.

Entre los motivos se señala que ambos delitos ya fueron materia de pronunciamiento en otra denuncia interpuesta contra Chávarry, la cual fue declarada improcedente en abril pasado. Para ello, se recuerda que el inciso m del artículo 89 del Reglamento del Congreso refiere que “las denuncias que son declaradas improcedentes y que pongan fin al procedimiento de acusación constitucional, en cualquiera de sus etapas, no pueden volver a interponerse hasta el siguiente periodo anual de sesiones, requiriendo la presentación de nueva prueba que sustente la denuncia. En caso contrario son rechazadas de plano”.

Respecto al delito de instigador del delito de atentado contra la conservación e identidad de objeto, la secretaría técnica señala que “existirían indicios razonables que el denunciado Pedro Chávarry Vallejos habría instigado a que su ex asesora Rosa Venegas Mello incurra en la comisión del delito denunciado, tal como lo sustenta y sostiene la Fiscal de la Nación denunciante; motivo por el cual debe declararse la procedencia en este extremo y ser investigado el presunto ilícito penal”.

Sobre este punto, se plantea solicitar a la Comisión Permanente el otorgamiento del plazo investigatorio.

Cabe precisar que el delito de instigador del delito de atentado contra la conservación e identidad de objeto tiene una mena menor en comparación con los ilícitos de encubrimiento personal y encubrimiento real, de acuerdo al Código Penal.

Hace dos semanas, la Comisión Permanente rechazó acusar a Pedro Chávarry por los delitos de organización criminal y encubrimiento personal, así como recomendar su destitución e inhabilitación del cargo por 10 años por presuntas infracciones a la Constitución.