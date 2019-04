Los vínculos comerciales entre Luis Nava y Miguel Atala

Miguel Atala Herrera es un empresario textil que tuvo cercanía con el ex presidente Alan García y sobre todo con Luis Nava Guibert, hombre de confianza del ex mandatario.

Aunque ante el Ministerio Público, Nava intentó mantener cierta distancia de Atala, El Comercio accedió a evidencias que demostrarían que entre ambos existe además un vínculo comercial.

El fiscal José Domingo Pérez acaba de solicitar el impedimento de salida del país por 18 meses para Nava Guibert, quien se desempeñó como secretario general de la Presidencia de la República durante el segundo gobierno de Alan García, y para su hijo José Antonio Nava Mendiola.

Ambos son investigados por lavado de activos por el caso de la línea 1 del metro de Lima, mientras que Atala Herrera, quien fue vicepresidente de Petro-Perú en el segundo gobierno aprista, y su hijo Samir Atala Nemi tienen impedimento de salida del país desde hace algunos meses.

El ex vicepresidente de Petro-Perú es investigado por lavado de activos, debido a las transferencias de US$1’312.000 que recibió su ‘offshore’ Ammarin Investment de parte de Kleinfeld Services, empresa creada por Odebrecht para el pago de sobornos en paraísos fiscales.

-Comprobante-

En la declaración que brindó el 26 de octubre del año pasado a la fiscal del equipo especial del Caso Lava Jato Geovanna Mori, Luis Nava señaló que fue presidente del directorio de Transportes Don Reyna (TDR) hasta el 25 de julio del 2006, poco antes de ocupar la Secretaría General de Palacio de Gobierno, y que su hijo José Antonio lo reemplazó en ese cargo.

Cuando la fiscal Mori le preguntó a Nava Mendiola si TDR había hecho negocios con empresas vinculadas a Atala Herrera, este respondió que ninguno. Sin embargo, cuando el 2 de marzo pasado la fiscalía allanó el local donde se ubicaba la empresa Inmobiliaria Toscana –de propiedad de Atala– en El Agustino, se encontraron varias facturas de otra compañía, Industrial Safety, de propiedad de su hijo, Samir Atala Nemi, en las que se registraba la compra de artículos a Transportes Don Reyna –de propiedad del hijo de Luis Nava–.

Uno de los recibos encontrados, a los que accedió El Comercio, demostraba que Transportes Don Reyna vendió artículos de seguridad a la empresa de Atala Nemi, tales como chalecos, lentes protectores, cascos tridentes, guantes, entre otros. La factura del 26 de noviembre del 2015 es por S/2.457.

-Teléfono clave-

El mismo día del allanamiento de las empresas del ex vicepresidente de Petro-Perú se incautó un celular Samsung de su propiedad, con el número 98134746. Según la información extraída de la memoria del teléfono, por la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac), Atala Herrera tenía entre sus contactos guardados el número 997573426, que perteneció al ex superintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, según documentos que entregó la constructora brasileña a la fiscalía.

Esto demuestra una contradicción respecto a la primera declaración que Atala Herrera brindó a la fiscalía, en la cual negó haber tenido algún vínculo con la empresa Odebrecht y sus representantes.

Asimismo, afirmó en aquella oportunidad que fue su socio Yamil Tali Hamideh (ya fallecido) quien hizo los contactos con la constructora para la venta de un terreno como pago de una deuda entre ambos socios.

Además, en la declaración que dio ante la fiscal Mori en España el pasado 30 de enero, el ex gerente de la Banca Privada de Andorra (BPA) Francesc Pérez Giménez indicó que sus únicos contactos para la apertura de la cuenta de Ammarin Investment fueron Miguel Atala y su hijo Samir.

En el celular de Atala también figuran los contactos de Luis Nava Guibert, su hijo José Antonio Nava Mendiola y del estudio Nava y Huesca, de propiedad de Luis Antonio Nava Mendiola.

-Las visitas de Atala a Palacio de Gobierno-

Antes de ocupar la vicepresidencia de Petro-Perú, Miguel Atala visitó en dos ocasiones a Luis Nava en Palacio de Gobierno.

La primera vez fue el 2 de setiembre del 2006. Atala ingresó a las 5:30 p.m. y se retiró dos horas y 20 minutos después. El segundo encuentro fue el 1 de diciembre del mismo año, entre las 6:27 p.m. y las 8 p.m.

Al respecto, Nava declaró a la fiscalía que no recordaba si Atala fue a Palacio de Gobierno a reunirse con el presidente, pero sí “que Atala ha concurrido a mi despacho una o dos veces, pero no recuerdo que me haya pedido audiencia [con el presidente García], recuerdo que llevó un pollo para almorzar y no me habló [de] nada específico”.

-Amistades-

El 26 de octubre del año pasado, Nava Guibert declaró ante la fiscal Mori que conoce a Miguel Atala desde el 2000: “Sí lo conozco socialmente. En el año 2000 o 2001 lo conocí en una actividad social partidaria”. En otro momento del interrogatorio indicó: “Lo he visto [a Atala] en una o dos cenas en el 2006, en una cena del candidato Alan García con miles de simpatizantes”.

Cuando se consultó a Atala sobre su relación con Nava, este respondió: “Lo conozco socialmente, lo conozco hace veintitantos años. No recuerdo exactamente cómo, pero debe ser social”.

En tanto, en su declaración del 4 de enero pasado, el ex presidente García se refirió al ex vicepresidente de Petro-Perú de este modo: “Lo conozco socialmente como un empresario exitoso. Alguna vez se ha dicho que nos cruzamos en 1977, pero no lo recuerdo. Él se acuerda, pero yo no. Yo recuerdo que lo conocí el 2002 dentro de un grupo empresarial textil que organizó don Alberto Divizia. [...] Es un vínculo amical no íntimo ni frecuente”.

Nava admitió a la fiscalía que la empresa Intratex, de propiedad de Miguel Atala, aportó en su campaña para llegar al Parlamento Andino.

“En el 2011, no el señor Atala, sino una empresa, Intratex, me apoyó a la campaña del Parlamento Andino con cuatro avisos en televisión, que se pagaron directamente por esta empresa”. Los aportes ascendieron a más de S/99 mil.

-Descargos-

En comunicación con este Diario, Cynthia Yanelli, abogada de Nava Guibert, señaló: “Él nunca ha sido propietario de la empresa Transportes Don Reyna, […] fue presidente del directorio, mas no gerente general. [...] El directorio no tiene ninguna función de administración de la empresa, mucho menos maneja la administración del día a día de la empresa. Entonces, el señor Nava no tiene ningún conocimiento de las relaciones comerciales de Transportes Don Reyna con ninguna otra empresa”.

El Comercio buscó contactar a Julio Rodríguez, defensor legal de Miguel Atala, pero no obtuvo respuesta. En enero pasado, Rodríguez negó que su defendido tuviera relación con la constructora Odebrecht y que este supiera cuál era la procedencia del dinero que le depositaron a la cuenta de Ammarin Investment.

“[Atala] no conoce a nadie de Odebrecht, porque esa negociación [la venta del terreno en El Agustino] la hizo el señor Tali Hamideh”, declaró Rodríguez en aquella ocasión.