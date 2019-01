Zoraida Ávalos: “No estamos acá para crear mantos de impunidad”

La fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera es la fiscal de la Nación interina. Por el momento no puede ocupar el despacho que le corresponde como la máxima representante del Ministerio Público (MP), pues debe esperar el acto de transferencia de su antecesor, el renunciante Pedro Chávarry. En entrevista con El Comercio, anunció que revisará todo lo que hizo este en sus cinco meses de gestión y aseguró que ella no está hipotecada a ningún partido político.

— ¿En cuánto tiempo presentará el proyecto sustitutorio para la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público?

Yo calculo que en tres meses, quiera Dios antes, pero no quisiera que después me digan: “Ah, usted dijo tres meses”. Lo único que le puedo decir es lo antes posible. Trataremos de recoger las opiniones más importantes para poder plasmarlas.

— ¿Usted cree que, con esta declaratoria de emergencia y tras la renuncia de Pedro Chávarry al cargo de fiscal de la Nación, se ha superado la crisis en el Ministerio Público?

Se ha apaciguado; porque después de la noche del 31 de diciembre [en que se anunció la remoción de fiscales del equipo Lava Jato] se levantaron olas y críticas contra nosotros y no era para menos. El hecho fue grave.

— Esta crisis no es de ahora, viene desde que Chávarry asumió como fiscal de la Nación tras la difusión de los audios del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. ¿Por qué se lo dejó jurar en julio del 2018?

Llegó el 20 de julio en la mañana y nos citan a una junta y empieza el debate. Y en esa junta esbozo lo que le estoy diciendo, que yo consideraba que el doctor no debía jurar. Lo que yo decía era que después de lo que leí [en las transcripciones] se iba a venir una andanada de críticas. No podíamos jurar a un fiscal que tiene este manto de dudas, pero cada uno esboza su opinión y pasamos a votación y a la hora de votación me quedo sola. Es por eso que no voy al acto de juramentación.

— ¿Usted cree que dejar asumir a Chávarry le hizo daño al MP?

Evidentemente nos hizo daño, evidentemente.

— ¿Está de acuerdo con que se impulsen las denuncias constitucionales contra Chávarry para que sea apartado del MP?

Yo lo que he dicho es que el Congreso tiene que dar celeridad a las denuncias para que se investigue. Ya sea para que las declare fundadas o infundadas, pero debe darle curso y debe acumularlas y darles curso.

— ¿Usted va a revisar las decisiones que ha tomado Chávarry durante sus cinco meses de gestión?

Las resoluciones que han sido notificadas ya están ahí y son cosa decidida. De hecho que vamos a tener que revisar. Por eso le digo que recién estamos formando nuestra comisión de implementación para la entrega del cargo. Si vemos algo irregular, tenga por seguro que lo vamos a hacer notar, no estamos acá para crear mantos de impunidad.

— El presidente Martín Vizcarra ha saludado su elección y la renuncia de Chávarry. ¿Usted esperaba que se retirara el proyecto de ley del Ejecutivo?

Ese proyecto siempre dije tenía que haber sido debatido, mejorado, enriquecido. De tal forma que no podía ser aprobado tal cual estaba porque tal cual está sí sería violatorio de la Constitución.

— Pero incluso [Vizcarra] había anunciado una cuestión de confianza si su proyecto no se aprobaba…

Bueno, como le digo, yo saludo que haya cambiado y que ahora diga que este proyecto tiene que ser mejorado y enriquecido. Todo proyecto tiene que ser sujeto a debate.

— ¿Se deben revisar los nombramientos y ratificaciones que hizo el CNM? ¿Incluso la ratificación del doctor Chávarry?

Por supuesto, todos tienen que ser revisados. Frente a lo acontecido, a lo evidenciado en los audios, yo creo que amerita que todo sea evaluado.

— Usted dijo que su voto por el ex fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia no fue un cheque en blanco, pero ¿por qué votó por él?

Yo trabajé con el doctor. Yo entré en 1981 en el pool de fiscales y allí trabajaba el doctor y allí hasta donde trabajé con él no vi nada irregular. Votar por él no me parecía un crimen e hice uso del derecho al voto, pero siempre tuve claro que yo no me hipoteco a nadie. Yo creo que no me pueden sancionar por haber votado, sanciónenme por mis actos. Si ustedes ven algo irregular, castíguenme.

— Ahora que dice que no está hipotecada, ¿usted puede asegurar que no se va a dejar influenciar por partidos políticos?

Por su puesto. Yo, lo único que les puedo ofrecer es mi imparcialidad. Yo creo que en este puesto es indispensable que uno sea imparcial. Cuando hay elementos para denunciar se denuncia y cuando no hay elementos, no se denuncia.

— ¿Cómo se materializará el apoyo a los fiscales del Caso Lava Jato?

El apoyo será logístico, en fiscales. Yo no les puedo imponer los fiscales. Ellos me dan los nombres, pero priorizando el presupuesto, [vamos a] darles los fiscales que me van a pedir. Personal administrativo, personal fiscal, sin ninguna injerencia en el tema. En lo que es competencia funcional yo no tengo por qué meterme.

— ¿Les pedirá informes sobre los casos?

Eso sí, de lo que tenga que ser, pero sin agobiarlos. Yo entiendo que ellos están con mucho trabajo.

— ¿Cree que el acuerdo con Odebrecht debe ser publicado?

No, por mandato de la ley eso es reservado. No se podía hacer. De ninguna manera podía hacerse público.

— Y en el caso de las fiscales del Callao que indagan a Los Cuellos Blancos, de cuyos audios parte toda esta crisis en el MP, ¿cómo las apoyará?

Conversaba con ellas y me decían que tenían 41 mil audios y de esos solo se trabajó el 50%. El apoyo es que habrá una comisión para poder hacer las escuchas, de tal forma que no haya impunidad para los funcionarios involucrados. También están pidiendo personal fiscal y haremos todo lo posible por ayudarlas. Si hay que ayudarlas con logística también se les ayudará.