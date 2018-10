Cuando llegas a la juventud o alcanzas la etapa de la adultez una de las conversaciones favoritas entre amigos es los recuerdos de las fiestas infantiles. Anécdotas divertidas o escenas graciosas que quedan en la memoria de todos. El niño protagonista de este video de Facebook ya podrá contar más adelante que alguna vez se volvió viral en las redes sociales.

¿Qué sucedió en este jocoso video de Facebook? Los padres de un niño decidieron contratar los servicios de una animadora y un payaso para el cumpleaños de su hijo. Lo que no imaginaron fue que uno de los invitados se robaría el show con sus ocurrencias.

Todos los amigos del cumpleañero llegaron puntual a la fiesta en la que se apareció un invitado disfrazado de patito. Hasta aquí todo marchaba con normalidad. La animadora y el payaso actuaban y los niños parecían estar pasándola a lo grande.

En un momento de la fiesta, se puede ver en el video de Facebook, la animadora invitó a los menores a participar de un concurso de baile. Aquí fue que comenzó el show personal del niño que se vistió de patito. Se puso al frente de todos y captó la atención de los demás.

Baila, salta, divierte y se roba el show de una fiesta infantil. Descripción precisa para contar lo que hizo el niño protagonista de este video viral. Hasta le pusieron la cancion del "Pato pin pon" para que muestre sus dotes de bailarín.

Continúa el video de Facebook y el niño sorprendió a todos dando vueltas en el piso. Cuando le preguntaron por su nombre, no tuvo mejor idea que responder "cuak, cuak". Pero al ser consultado por si no hablaba español dijo "no" desatando las risas de los presentes.

La animadora buscó en el público a la mamá del "niño pato" para felicitarla por el talento de su hijo y bromear con contratarlo como lo hacía el "Papá de Luis Miguel". De pronto, el menor que tenía el micrófono cerca dijo: ¡Quiero mil pesos! Los invitados, entonces, soltaron sonoras carcajadas.

En la última parte del clip audiovisual se pudo apreciar que el niño bailo en complicidad con el Dj de la fiesta infantil. Al final, la animadora le sacó la cabeza del disfraz y el niño corrió para ocultar su identidad.

El video de Facebook lleva 5 meses de colgado y se hizo viral con 4.1 millones de reproducciones, 14 mil reacciones y 33 mil compartidas entre los usuarios de la red social.