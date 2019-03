El increíble comportamiento que tiene una gata mientras duerme profundamente

En YouTube circula un video que no deja de ser comentado por los usuarios debido a que muestra el increíble comportamiento que tiene una gata mientras duerme plácidamente. El hecho, que se volvió viral en la red social, ocurrió en Sudáfrica .

De acuerdo a la publicación realizada en YouTube, la pequeña felina se encontraba cansada y por eso decidió echarse de costado sobre lo que parece ser una colcha.

Todo parecía ser una escena común y corriente; sin embargo, lo llamativo vendría segundos después, ya que, según se observa en el clip viral de YouTube, la gata, mientras soñaba, sacaba su lengua y la movía como si estuviera lamiendo algo.

Sí, no es broma. Tal y como acabas de leer, eso hacía la pequeña felina. Accionar que, para su dueño, podría tener una explicación lógica. Y es que, en la descripción del video compartido en YouTube, sostiene que ella mantiene una dieta balanceada, pero en ocasiones la consiente dándole helado con crema batida, postre que le encanta mucho.

Es por eso que piensa que tal vez en ese momento la gata estaba soñando que comía el mencionado postre o que, en todo caso, disfrutaba de otra cosa que había atrapado, pues también considera que es una buena cazadora.

Lo concreto es que su comportamiento no tardó en sorprender a miles de usuarios de YouTube, quienes reaccionaron de inmediato a la grabación. “Qué locura, me ha dejado boquiabierto”, “seguro tenía hambre”, “nunca he visto que una gata haga algo así, estoy sorprendido”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los cibernautas en la red social.



