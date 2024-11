Adaptar una historia como “Wicked”, tan arraigada en el corazón de los fans del musical de Broadway y del libro “Memorias de una bruja mala” de Gregory Maguire, fue un reto para el cineasta Jon M. Chu. Algo. En este caso, estaba en las manos de Ariana Grande, convertida en una bruja vestida de rosado, y de Cynthia Erivo, en el papel de la bruja de piel verde más inteligente. Aunque la obra precede con éxito, sin duda su primera adaptación al cine resultó exquisita, gracias a un ejército de profesionales detrás de la música, maquillaje, diseño de producción, efectos especiales y todos quienes colaboraron en la puesta en escena de casi tres horas de metraje.

Con un rodaje interrumpido por las huelgas en Hollywood en diciembre de 2022, Jon M. Chu aprovechó los años posteriores para pulir hasta el último detalle de su película con Universal Pictures. Por si algunos desconocen el musical o el libro, “El mago de Oz” (1939) podría servir de información previa. El cuento de las brujas inicia años antes del clásico y culminará en la época de esa película con “Wicked: Parte Dos”, prevista para 2025.

"Wicked: Parte Uno" Sinopsis - Película musical Elphaba (Cynthia Erivo), con su piel verde y una magia escondida en su incontrolable carácter, desafía prejuicios. El destino invita a la joven a ser una estudiante más en la Universidad de Shiz, donde la mayoría de adolescentes se forman para el futuro y la hechicera Madame Morrible (Michelle Yeoh) inspira a los alumnos. Los jóvenes miran con desprecio a Elphaba, aunque ella siempre ha lidiado con esas miradas. En cambio, la popular Galinda (Ariana Grande) se gana el corazón de cualquier persona. En la Tierra de Oz, la mayoría baila y celebra cada momento, sabiendo, o incluso sin saber, que hay ambición e injusticia detrás de tanta dulzura.

En esta comedia de fantasía, Elphaba enfrenta, con su piel verde, su mayor pesar. Entre guiños al clásico “El mago de Oz”, desde los zapatos rojos de Dorothy hasta las personas que brillan más allá de su apariencia, se homenajea un mundo de jardines verdes y paisajes de ensueño. Un equipo de expertos hizo posible la puesta en escena, donde Erivo prestaba su voz mientras colgaba con un arnés en el set de filmación de paredes azules (herramienta para efectos especiales).

Un ejército detrás del musical

El corazón de “Wicked” es su música. Dana Fox (Cruella), productora ejecutiva y guionista, observa de cerca la parte musical. Con Stephen Schwartz (”El príncipe de Egipto”, “Pocahontas”), Greg Wells y Stephen Oremus a la cabeza, la música revive los temas clásicos de la obra de 2003. Además, John Powell, múltiple nominado a premios en Hollywood, incluido el BAFTA por su trabajo en “Shrek”, se suma a la reimaginación musical del cuento, sin restar derechos ni identidad a la pieza original.

Wicked

Las primeras reacciones a “Wicked” mencionaron que Ariana Grande, varias veces ganadora del Grammy y del Premio Platino, se robó el ‘show’ en la película. Si bien su dulzura llevó a Glinda a otro nivel de expresividad, hacer una comparación de ella con su coprotagonista es un error. Cynthia Erivo, Premio Tony por su interpretación en “El color púrpura” de Broadway, conmovió hasta las lágrimas siguiendo el rol de Elphaba. Desplegó potencial vocal y un matiz especial a su personaje que lo diferencia de la obra musical. Sin duda, juntas tienen mucha química entre canciones y un buen ritmo de comedia.

Con “Wicked”, Jon M. Chu dista de algunos de sus anteriores musicales, como “En el barrio de Nueva York”, donde actores cantan al mínimo paso por la ciudad. En su nueva película, incluso la protagonista de “Todo en todas partes al mismo tiempo”, Michelle Yeoh, no decepciona en su único diálogo melódico, a pesar de ser la más preocupada por aceptar un papel como actriz musical, cuando cantar no es su fuerte.

Bailando en el mundo de Oz

Jonathan Bailey es el principe Fiyero en "Wicked". / Giles Keyte/Universal Pictures

Desde el primer baile, la película establece el trágico pasado de Elphaba con movimientos fluidos y una cámara al ritmo de la música. Las decenas de bailarines en escena y los actores dominan el espacio por completo. Existe una matemática de las acciones de los extras y actores bailando por el mundo de Oz, que no hace nada invasiva su presencia en escena.

Más que “Defying Gravity”, la icónica canción del musical “Wicked” (2003), la favorita de la película es “Popular”, en la versión de Ariana Grande, cantando mientras salta en tacones por su habitación rosada. Para las cantantes, la música siempre ha sido un puente seguro en el cine: Cher en Good Times o Lady Gaga en Joker 2.

Sin duda, estrellas de este tamaño explican tanto alboroto alrededor de los estrenos. La presencia de un Grammy llama la atención en “Wicked”, pero no deja de lado la belleza de las canciones y los bailes del reparto secundario. Jonathan Bayle, que hace del príncipe Fiyero Tigelaar, aparece desde la mitad del filme, dejando varios corazones retumbando con su primera canción, “Dancing Through Life”, mientras baila por una rueda giratoria de la biblioteca de Shiz. Aunque el divertido espacio del galán de la película no supera la más romántica coreografía de Cynthia Erivo, el actor sale de la faceta del gruñón hermano mayor de los Bridgerton para darle a sus seguidores un momento de libertad.

Finalmente, Ethan Slater, Boq (o Munchkin) en la película, dejó mucha intriga durante la parte uno. El actor tuvo más coreografías que Jeff Goldblum en el papel del mago de Oz, una tímida interpretación del histórico personaje en los últimos minutos de la cinta.

“Wicked” es digna de aplausos

En el avant-premiere de “Wicked” en Lima, Perú, las emociones se desbordaron desde la primera nota musical, y los aplausos no paraban en cada coreografía, como si la sala de cine fuera un teatro. El ‘fandom’ sintió la experiencia muy parecida a un abrazo, pues venían a la espera de la película desde hace años. Muchos encontrarán en la historia, sin hacer spoilers, un espejo de la lucha por encajar y ser aceptados, como lo hace Elphaba en el mundo de Oz. Con un equipo de producción de gran presupuesto y calidad, y un elenco que incluye a dos reconocidas cantantes, se podría convertir en el musical del año en el género de fantasía. No sería descabellado que compita en alguna categoría de los Oscar a inicios del próximo año.