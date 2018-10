Ver películas ONLINE GRATIS | Gracias al Internet, es posible ver pelis gratis online y series gratis en castellano a solo un clic sin necesidad de tener una cuenta Premium de Netflix, HBO Go, Amazon Prime Video o Blim. Si eres minucioso en Google buscando términos como "páginas para ver pelis online", "estrenos español online", "películas online en español", "películas gratis online", "series gratis en castellano", "ver pelis online", entre otros keywords, puedes acceder a diferentes páginas web de dudosa procedencia o que te obliguen a registrarte con alguna cuenta en redes sociales. A continuación, podrás ver las mejores películas gratis online para disfrutar sin problemas, sin interrupciones y sin publicidad para convertir tu casa en un cine.

En algunos casos estas páginas para ver pelis online pueden incluir alguna publicidad, pero los anuncios no son invasivos a diferencia de lo que pasa en las ilegales, así que presta atención y apunta, que la buena experiencia cinéfila -o seriéfila- está plenamente garantizada en estos websites. Si no tienes los códigos de Netflix a la mano o tu conexión no te permite descargar películas gratis en línea, conoce cómo ver películas de terror, comedias, clásicos y hasta teen movies de la forma más fácil con solo unos clics. Hasta pelis de estreno puedes encontrar en algunos casos. ¿Puedes encontrar dónde ver películas 3D online? Eso quizá está un poco más difícil.

La mayoría de estas páginas web para ver películas gratis son de fácil acceso y no es necesario el registro. Eso sí, algunas incluyen publicidad antes de la reproducción del título elegido, aunque esta es casi imperceptible.

1. RETROVISION



1. Si buscas series clásicas, Retrovision es un lugar que te convendría visitar (Foto: Retrovision) (Foto: Retrovision)

Retrovision es una página de dominio público con un amplio catálogo de películas clásicas, donde el usuario puede filtrar los filmes por el género, es decir, comedia, drama, horror, aventura, entre otros. Aunque no todas las películas son de alta calidad, incluye una sólida colección de programas de televisión clásicos.

2. CRACKLE



2. Al menos en Estados Unidos, Crackle es una seria competencia de Netflix (Foto: Crackle) (Foto: Crackle)

Crackle es un servicio de streaming de video multiplataforma de Sony Networks con un catálogo rotativo de películas y series. Para acceder a ellas gratis solo necesitas crear una cuenta. Sin embargo, los anuncios pueden llegar a cansar. El servicio dejó de ser gratuito para Latinoamérica desde el 2017.

3. KANOPY



3. Kanopy es una salida cinéfila para los ratones de biblioteca (Foto: Kanopy) (Foto: Kanopy)

Esta página es gratuita y libre de anuncios, pero para registrarte es necesario una tarjeta de una biblioteca local o library card. Kanopy fue originalmente fundada en 2008 en Australia como una herramienta educativa y ahora pone a tu disposición más de 30,000 películas a través de sus asociaciones con más de 200 bibliotecas públicas.

4. TUBI TV



4. Con películas de MGM, Lionsgate, Paramount,entre otros estudios y productoras, Tubi es una de las páginas de streaming más completa. Además, es gratuita (Foto: Tubi TV) (Foto: Tubi TV)

Tubi TV es una plataforma donde puedes ver películas comerciales de manera gratuita y legal. Su catálogo incluye películas de productoras como MGM, Lionsgate, Paramount, entre muchas otras. Para acceder a esta web no es necesario crear una cuenta y puede filtrar los contenidos por su calificación en Rotte Tomatoes.

5. POPCORNFLIX



5. Popcornflix es actualmente uno de los servicios de streaming más populares en Estados Unidos. Netflix debe cuidarse (Foto: Popcornflix) (Foto: Popcornflix)

Popcornflix es propiedad de Screen Media Ventures, una distribuidora independiente que pone a disposición un catálogo de películas independientes y de dicha distribuidora. Actualmente es uno de los más populares en Estados Unidos, con un catálogo que también incluye series de televisión. Uno de los puntos negativos de esta web es que restringe algunos títulos dependiendo de la ubicación geográfica, aunque puedes eludir estas trabas con un acceso VPN.

6. CINÉPATA



6. Cinépata es un archivo de cine online, administrado por verdaderos cineastas (Foto: Cinépata) (Foto: Cinépata)

Cinépata es un archivo de cine ONLINE que te permite acceder a un vasto catálogo de cortos, largos y documentales independientes y latinoamericanos. Además, ofrece artículos sobre estrenos independientes y comerciales.

7. VIEWSTER



7. Además de películas y series, en Viewster puedes ver anime y webseries (Foto: Viewster) (Foto: Viewster)

Viewster es una plataforma gratuita que incluye películas, series, animes y webseries. Para acceder al servicio de streaming no necesitas registrarte, aunque puede restringirte algunos contenidos dependiendo tu ubicación geográfica.

8. PLUTO TV



8. Pluto TV es un servicio para ver tv online de forma legal y de esta forma ver películas y series gratis (Foto: Pluto TV) (Foto: Pluto TV)

Además de un interesante catálogo de películas, Pluto TV brinda un servicio de transmisión de televisión en vivo gratuito. Esta web cuenta con nueve canales de filmes en vivo, entre ellos dos canales de películas de uso general y el resto se centra en categorías específicas.

9. VIMEO



9. Vimeo, la competencia de YouTube, es la opción elegida por muchos realizadores para compartir sus creaciones (Foto: Vimeo) (Foto: Vimeo)

Vimeo tiene un diseño limpio sin publicidad y te invita a ser parte de una comunidad de usuarios activos de la que escapan una gran cantidad de cortos originales y largometrajes. Además tiene una sección en la que los usuarios pueden comprar películas completas y programas de televisión. Aunque la mayoría son independientes, algunas ofertas también son producidas por los principales estudios.

10. INTERNET ARCHIVE



10. Internet Archive es el archivo digital más grande de Internet en cuanto a creación artística (Foto: Internet Archive) (Foto: Internet Archive)

​Internet Archive es una biblioteca digital que alberga películas y documentales de dominio público o con licencias de tipo Creative Commons u otras que permiten su distribución gratuita. Solo en material de video tiene más de 1 millón de archivos, desde películas hasta materia de interés noticioso.