Diego Costa pasa sus vacaciones haciendo off road en Brasil

Tras ser eliminado en octavos de final del mundial, El delantero hispano brasileño Diego Costa se fue a pasar unas vacaciones bastante fierreras, tal como lo mostró en su cuenta de instagram.

El jugador del Atlético de Madrid se fue hasta su tierra natal, Lagarto en Brasil, donde se la paso manejando UTV’s a todo dar con un grupo de amigos, no sabíamos que Costa tuviera tal gusto por el off road, peor al parecer no lo hace nada mal.



Diego Costa, junto a sus compañeros que disputaron el mundial, tendrá que reincorporarse a los entrenamientos de su club el 25 de julio cuando empiece la pretemporada.