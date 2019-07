Pedro Gallese: la increíble historia del 'Jotita' que nadie conocía

En esta nota te contamos más sobre la historia de Pedro Gallese en 10 datos que quizás no conocías.

1) Su tía lo inscribió en su primera academia. Cuenta Tatiana Quiroz, mamá de Pedro, que su hermana fue la primera en ver los dotes de Gallese para el fútbol. "Ella lo veía jugar en los interbarrios y decidió llevarlo", dice. La academia fue la de Titín Drago. "Llegó tal cómo es ahora. Espigado, flaquito y con el mismo carácter que muestra ahora como profesional", recuerda Titín. Gallese siempre fue arquero. En una de las tantas entrevistas que ha dado, el golero de la selección contó que le gustaba la posición porque a su equipo le hacían muchos goles y él "quería evitarlos". A los 10 años ya sabía lo que quería.

2) El 'Jotita' que nadie conocía. Pedro Gallese también fue parte del equipo de Jota Jota Oré que clasificó al Mundial Sub 17. Sí, el arquero estuvo en el cuadro de Reimond Manco, Gary Correa y compañía. No tapaba porque en ese momento el titular era Eder Hermoza, pero fue paciente y la experiencia le sirvió. "Cuando llegó a San Martín, después del Sudamericano, lo veía con muchas ganas de aprender, salir adelante. Tenía claro que quería llegar lejos", cuenta Orlando Lavalle, técnico que lo tuvo en el equipo de reserva. "Un chico que siempre tenía mucha atención y muchas ganas. El ha logrado todo esto a base de la perseverancia", dice Jota Jota Oré.

3) Atajó un penal en su debut. El tipo sabe atajar remates desde los doce pasos y lo demostró el primer día que jugó con la camiseta de la selección peruana. Fue en agosto 2014. El arquero fue convocado por el entonces técnico Pablo Bengoechea y jugó un amistoso contra la selección de Panamá. Ahí tuvo su primera prueba de fuego cuando el árbitro del encuentro cobró penal para los centroamericanos. El defensor Harold Cummings se paró frente al balón y remató fuerte cruzado. La reacción de Gallese fue notable para impedir que el balón ingrese a las redes. Debut soñado.

4) Fue cuarto aquero de la San Martín. Lo contrataron a los 18 años y era el cuarto de una lista que componía, en ese orden, Leao Butrón, Marco Papelito Flores y Ricardo Farro. "Era muy difícil, recuerdo. Yo entrenaba mucho y sabía que no iba a tener oportunidad. Pero esas cosas que te van haciendo más fuerte. Me puse varias metas y de a pocos las fui cumpliendo. Así me fui formando", ha contado Gallese. Pero tuvo paciencia. Con el equipo 'santo' fue campeón en la temporada 2010 y elegido arquero del año en el 2014. Luego pasó a Juan Aurich para luego dar el salto a la Liga mexicana. Ahora regresó a Alianza Lima en busca de nuevas oportunidades.

5) Fue formado por 'Chicho' Espinoza. Una de las personas más influyentes en la vida de Pedro Gallese es el histórico formador de arqueros peruanos David 'Chicho' Espinoza. "Cuando lo conocía tenía unas ganas enormes de trabajar. Desde el primer momento puedo decir que se notaba el hambre de gloria que tenía", recuerda. 'Chicho' tiene varios objetos de valor en su casa y uno de ellos, y que tiene uno de los mejores lugares, es una camiseta que le envío Pedro Gallese cuando jugaba en el Veracruz de México. "Es un orgullo tremendo que se acuerde de mí de esa forma", dice Espinoza.

6) Alguna vez fue usado como jugador de campo. Sí, Gallese siempre fue arquero pero su categoría le permitía jugar en otras posiciones del campo. Al menos eso le ocurrió en la Universidad San Martín, cuando jugaba en reservas. Cuenta el entrenador Orlando Lavalle que Gallese podía jugar también como defensa izquierdo o también como lateral por el mismos costado. "Tenía condiciones para hacerlo y también buena talla. Pero lo hice solo cuando el equipo estaba con las justas y el plantel lo necesitaba", dijo hace unos años en un reportaje transmitido por el programa Cuarto Poder de América Televisión.

7) Le anotó un gol a Eder Hermoza. Y es el único que ha marcado en su carrera. Fue en un encuentro de reservas. Él jugaba para San Martín. En el último minuto del encuentro, Gallese subió para anotar el gol del empate. Hermoza, como ya contamos, fue el arquero titular en el Sub 17 de los Jotitas que hizo historia por clasificar al Mundial. "Somos muy amigos y después del partido me quería matar", contó Pedro Gallese entrevista con Movistar Deportes hace unos meses.

8) La atajada que le dio confianza. En el Perú vs. Argentina jugado en La Bombonera por las Eliminatorias Rusia 2018, Gallese fue la figura. Había dudas de cómo iba a rendir porque venía de una lesión y sin actividad. Pero Gareca apostó por él. Pedro admitió en una reciente entrevista que la atajada que más le gustó de ese partido -y que le dio confianza para seguir tapando bien- fue la que realizó tras un disparo de Lucas Biglia en el inicio del segundo tiempo. "Ahí supe que mi mano estaba bien de la lesión que había tenido". Para ese partido, Gallese de nuevo demostró el valor de la paciencia y la perseverancia. Se preparó con tiempo, dedicación y la rompió.

9) El arquero que le gusta ser. Gallese se describe como un arquero que siempre "hace lo justo". No le gusta ser espectacular, si no es necesario, porque cree que eso puede jugar en contra. "A veces por lanzarte y hacer una atajada espectacular, el rival se crece y te busca más. Yo prefiero hacer lo justo, hablar poco y pasar desapercibido", explica Pedro.

10) Se llama Pedro, pero todos los dicen Piero. No todos en realidad, solo las personas que son más cercanas a él. "Mi papá aprovechó para ponerme Pedro, cuando sabía que mi mamá quería Piero. Pero en la casa, como más andaba con mi mamá y ella me decía Piero, quedó".