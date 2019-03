La esforzada vida de los imitadores peruanos de Michael Jackson

El asunto ocurrió hace un tiempo, en medio del caos de risas y gritos que supone toda fiesta infantil. Ahí estaba David Flores, 38 años, imitador de Michael Jackson, con la cara pintada y listo para el trabajo, pero con la humana urgencia de visitar el baño. Una vez ahí, concentrado en sus asuntos, notó que del otro lado de la puerta unos niños peleaban. Uno de ellos se echó a llorar. “Ya tenía que salir, así que abrí la puerta y veo a este niño que lloraba solo, y justo en ese momento aparece la mamá”. Un guionista no podría haber planteado una mejor situación de tragicomedia con falso culpable. La reacción de la doña fue levantar a su criatura y preguntarle “¡¿qué te ha hecho este?!”, horrorizada.

A Flores, el émulo, lo juzgaron como si fuera el verdadero Michael Jackson. En otro contexto, tal confusión podría haber sido un halago, un reconocimiento a su esfuerzo replicador, pero no. Esa vez no había espacio para sentirse bien. Otra madre que había visto todo intercedió de inmediato por él y sintió que se libraba de lo que pudo ser un linchamiento en trámite.

Cuando pasan ese tipo de situaciones, o como sucede ahora, que a veces le gritan “¡Habla, pedófilo!” o “¡Guarden a los niños!”, David se pone triste. Se siente incomprendido. “Yo me siento mal porque me he dedicado a esto desde el 2007. Antes hacía breakdance en la calle, pero un día cree este show de Michael Jackson con unos amigos bailarines y de esto vivo. Y luego veo a estas personas que se han quedado con esa imagen de Michael y no me parece justo, ni con él ni conmigo”, relata Flores con la voz un poco apagada.

