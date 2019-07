Giovanni Ciccia: "Me emociona la idea de hacer una película sobre la liberación de un ser humano"

Una de las cosas que más llama la atención del apartamento de Giovanni Ciccia es su estudio. Las paredes están repletas de afiches conservados de las películas y obras de teatro en las que ha participado. “Fue a pedido de [su esposa] Doménica”, dice en su defensa el actor de 48 años. Django: Sangre de mi sangre encabeza la lista, y cómo no, si -junto a Gustavo Sánchez- produjo el filme de acción. La tercera entrega (Django: En el nombre del hijo) está próxima a estrenarse, pero de eso hablaríamos más adelante.

Hay otra cosa curiosa sobre Giovanni: cuando estaba en la universidad, siempre quiso ser director de cine. “Siempre me ha gustado la dirección, Me siento más cómodo porque puedo tener el control de las cosas. El cine te da la ventaja de poder ver la toma y comentarla con tu asistente. [De] pensar si está bien lo que estás creando o no. Siempre he pensado que el trabajo del director es sacar lo mejor de cada cabeza en beneficio del producto final. El equipo hace lo mismo conmigo”, explica. El primer corto que dirigió, hace más de dos décadas atrás, cuando era estudiante, tuvo a Gianella Neyra como protagonista. Por azares de la vida, más de dos décadas después, la actriz repite el plato en 'Recontraloca', ópera prima de Ciccia en el cine a estrenarse el 8 de agosto.

¿Cómo nace 'Recontraloca'?

Sin Filtro es el guion original y [esta historia] se ha contado en varios países. Me emociona la idea de hacer una película que es muy potente y que habla de la liberación de un ser humano que ha sufrido abuso. Ya me habían propuesto producir la película, pero hablamos con varios directores y no podían por temas de tiempo. Entonces Gustavo Sánchez, que es mi socio en esta producción, me dijo "qué te parece si la diriges". Él me dio la luz verde para emocionarme y mandarme por completo a hacer mío el proyecto, y se convirtió en 'Recontraloca'.



Un detalle curioso es que esa liberación la obtiene por un curandero…

A veces necesitamos pequeños impulsos que nos llevan a tomar decisiones o hacer cambios en nuestras vidas. Más allá de si estas son realmente efectivas -en términos científicos. Esta mujer lo que descubre es que la fuerza está en ella y no en un ritual mágico. Ella se ve motivada por el ritual que hace este chamán, pero lo que va a descubrir es que la fuerza venía de ella y no de la magia.



El mensaje de la película se adecúa a tiempos de violencia, sobre todo, contra la mujer. ¿Eso influyó al momento de decidir adaptar el guion?

Es que es sintomático. No es gratuito que esta historia se haya adaptado en Chile, Argentina, España, México y ahora se esté vendiendo los derechos a Francia. Este guion ha sido escrito como síntoma de nuestros tiempos. Que se esté haciendo en Perú es sintomático también. Muchas veces uno va por el mundo sintiéndose loco porque todo el mundo te lo repite. Por eso el título de la película también: 'Recontraloca'. Cuando la veas, vas a descubrir que los locos son todos los que rodean a esta mujer que le dicen cómo tiene que hacer las cosas. El camino de este personaje es encontrarse ella misma y decir "basta. Yo soy así y voy a ser feliz conmigo misma. No necesito a nadie por ahora". Ese es el mensaje de la película.



Giovanni adelanta que el viaje de Adriana [Gianella Neyra] es como el de Alicia en el país de las maravillas: cada personaje es más excéntrico que el otro. El aporte de la actriz, admite, ha sido primordial. “La veo trabajar y me comunica todo lo que necesito contar. He trabajado mucho con ella y ahora me ha tocado actuar [juntos] e incluso dirigirla. La confianza ha jugado un papel importante ahí”, agrega.

-UN HIJO EN CAMINO-

Los artistas forman un vínculo especial con cada proyecto. Giovanni confiesa que hay películas que son más hijas que otras. “Django: Sangre de mi sangre es mi primer hijo. Yo he generado ese proyecto. Yo he sido el que he terqueado, he fastidiado a Gustavo para hacer el guion. En ese sentido, a 'Recontraloca' le tengo un cariño especial porque ha sido mi primera experiencia como director. A Tinta Roja, siempre, porque es mi primer protagónico de la vida. Y el placer de haber podido trabajar con Pancho Lombardi, que me parece el mejor director que hemos tenido en este país”.

El mes pasado anunciaron en redes sociales que se venía la tercera película de Django…

Django se estrena en noviembre y es, tal vez, el esfuerzo más grande que hemos hecho este año para hacer una película porque es de acción. Hacer una película de acción es doblemente costosa y complicada, pero aun así tenemos a un director [Aldo Saldini] que tiene un ojo maravilloso. A un productor con muchísima experiencia como Gustavo Sánchez. Ya terminamos el rodaje y hay mucha emoción. Es como una saga peruana y a mí me emociona un montón ser parte de eso.



Cada vez que hablas de Django, te preguntan por una escena erótica en particular de la primera entrega. ¿Por qué crees que -siempre- se quedan con eso?

Porque somos morbosos, ¿no? Nos gusta lo oculto, lo prohibido. Ahora en tiempos de Internet es muy fácil tener acceso al porno, entonces -creo- ya no es interesante. Creo que es acertado lo que estamos haciendo: a las películas Django le hemos ido bajando la carga erótica y hemos ido metiendo más acción. Siempre que me hablaban de las escenas eróticas de Django 1… Son 20 segundos y la película es mucho más, es muy interesante. Django ahora se centra en una buena historia de acción: los conflictos de estos personajes, la peruanidad en el diálogo, en la calle, en la sabiduría popular de este personaje que quiere alejarse del lado oscuro, que quiere regenerarse en su lucha. Pensamos que eso es mucho más interesante que las escenas sexuales. Si viste la entrega anterior de Django, era más suave en ese tema. Y estoy seguro que la tercera [película] te va a gustar más porque tiene mucha acción. Es lo que corresponde hacer.



Además que hay más de 10 años de diferencia entre Django: La otra cara (2002) y Django: Sangre de mi sangre (2018)…

Es que era otra época, pero el cine responde a eso. Me acuerdo de que todo el mundo se quejaba de que el cine peruano era lisuras y calatas. Ahora todo el mundo se queja que no hay lisuras ni calatas, que todo es comedia. Siempre se van a quejar de algo. El cine es lo que es porque responde al momento. No solamente hay comedia aunque la gente tenga esa sensación. Este año se han estrenado películas lindísimas. Dramas. Y bueno, por nuestra parte, nuestro aporte de películas de acción con Django. Sí hay bastante cine para ver y diverso.



-INSPIRACIÓN EN TIEMPOS MODERNOS-

Hay orgullo cada vez que Giovanni menciona algún proyecto. ¿Cuál es la clave del éxito? La emoción. "En mi carrera, más veces he dicho que no, que sí. Siempre he escogido algo que me gusta. Si la historia es buena, yo me divierto mucho haciéndola", refiere. Aunque hay algo más importante que eso: la música. "Es fundamental. Te podría hablar de canciones que reflejan cada etapa de mi vida, pero también te podría decir que me he inspirado escuchando música que me ha aportado ideas para mis trabajos".

¿Y qué canción sirvió de inspiración para 'Recontraloca'?

Ella, de Bebé. Estaba en el baño y la canción apareció en una playlist de Spotify. Salí corriendo y le dije a Doménica: [tono de euforia] "Esa es la canción de la película. Esa es". Nos pusimos a llorar porque la canción es un himno de amor propio, y la película pretende hacer eso también. Se la mandé a Gustavo y me dijo "sí, esa es. Tenemos que tener los derechos para la película". La canción es parte del soundtrack. Lo que cuenta [Ella] es lo que cuenta la película. Tal cual. Me sentí identificado con esto. Como hombre, también digo: "puedo descubrir que el mundo es para mí, que nadie puede hacerme daño". Es un tema de dignidad humana. Me siento totalmente identificado con Ella y con 'Recontraloca'.

¿Alguna canción peruana que forme parte del soundtrack? Una de Chabelos quizá...

Sí, por ahí los chicos escuchan algo de Chabelos en el cuarto como fondo, pero otra canción importante que ha entrado es Agallas, de Clara Yolks. Dije: "Wow, esto es lo que le falta a esta mujer: Agallas". Pongo la canción y le digo a Clara "tu canción tiene que estar en la película". Está en el trailer. La canción calzó perfectamente con 'Recontraloca'.

SOBRE 'RECONTRALOCA'

SINOPSIS: Adriana es una agobiada mujer que un día decide someterse a un extraño ritual con un curandero de los Andes. Sin que ella lo quiera, ahora puede decirles a las personas todo lo que piensa de ellas, pronto descubrirá que eso siempre trae consecuencias.

ELENCO: Gianella Neyra, Paul Vega, Santiago Suarez, Carlos Carlín, Patricia Portocarrero, Nicolás Galindo, Ale Fuller, Giovanni Ciccia, entre otros.