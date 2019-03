‘Heavenly bed’, la increíble cama donde podrás recobrar energías como en ninguna otra

Dicen que no hay mayor placer que dormir. Dicho que puede comprobarse en el piso 27 de uno de los edificios más altos de Lima. En la habitación 2707, la suite ambassador, para ser más precisos. Cuando uno llega, es como si se trasladara a otro lugar. Quizás es el olor a bálsamo de lavanda que abunda en el lugar o la buena pinta de la Heavenly Bed, pero lo único que va a querer hacer tomar una siesta o dormir todo el fin de semana.

Eso es exactamente lo que busca el hotel Westin Lima con todos los huéspedes, especialmente este fin de semana como marco del Día Mundial del Sueño -una iniciativa que busca concientizar a las personas sobre la importancia de dormir.

Por eso, hasta el 17 de marzo, la marca hotelera entregará letreros para puertas de edición limitada, realizará sesiones de actividades como yoga dinámico con meditación, yoga restaurativo y Hatha Yoga, seguidas de variadas ofertas continuas de bienestar.

Estas actividades, explica Luis Barboza, gerente general del Westin Lima Convention Center, son una respuesta de la empresa al Día Mundial del Sueño, llevado de la mano con el JOMO (Joy of Missing Out , es decir, la alegría de perderse algo). Para ayudar a desconectarse totalmente, se entregará al huésped un kit especial que incluye: vela aromática y el famoso Sleep Well Lavender Balm (bálsamo de lavanda para dormir bien) del hotel, preparado con aceites esenciales relajantes de lavanda y manzanilla.

El kit para dormir bien será entregado, gratuitamente, a todos los huéspedes del Westin.

SOBRE EL DÍA MUNDIAL DEL SUEÑO:

Es organizado por la Sociedad Mundial del Sueño para promover la educación, la investigación, el cuidado de pacientes sobre todo en aquellas partes del mundo donde la práctica de la medicina del sueño está menos desarrollada.