Martin Elbourne en Lima: conoce los secretos del 'Rey de los Festivales' de música

Martin Elbourne es un maestro. Quizás como tal muchos no lo conozcan pero si menciono Glastonbury, New Order o The Smiths, la cosa cambia. Pues bien, esos nombres –junto a otros grandes- figuran en el Curriculum Vitae del británico de 61 años. Gracias a su trabajo, ha podido recorrer el mundo. Esta vez le tocó aterrizar en Lima para una charla que organiza el Festival En Órbita.

“Me encanta estar aquí, [Lima] es una ciudad increíble”, revela Martin ni bien empezamos a caminar en busca de un ambiente para la entrevista. “He visto un bar cerca y creo que podría funcionar [conversar ahí]”, sugiere. Así que salimos del hotel miraflorino y fuimos a la vuelta. Una vez instalados, el promotor originario de Cumbria, al noreste de Inglaterra, pidió una copa de vino blanco porque –pese a ser las 11:40 a.m.- siempre cae bien.

En sus 46 años dedicados a la industria de la música, Martin se ganó el apodo del ‘Rey de los Festivales’. Y cómo no si ha sido main booker de Glastonbury, uno de los festivales más importantes de Reino Unido, por 30 años. Además co-fundó en 2003 The Great Escape Festival en Brighton, el más grande de Europa. También tuvo trabajos en otros continentes. Estuvo detrás del DMZ Korean Festival en Corea del Sur, que nació abordando el tema de la paz de la frontera. En 2006, co-fundó M for Montreal (Canadá), una plataforma que ayuda a músicos locales a exponer su música.

Algo que me llama la atención es que estudió economía en Bristol y luego pasó a ser promotor de Festivales. ¿Cómo llegó a interesarse en la industria musical?

Bueno, básicamente esa es la historia (risas). Cuando era adolescente solía ir a muchos conciertos. Vivía a las afueras de Londres, pero había un lugar hacían muchas presentaciones. Así que era bastante fácil ir. La aldea vecina se llama Knebworth y solía trabajar para Knebworth House los fines de semana. Ya sabes, un trabajo de niño. Luego se convirtió en el espacio más grande para presentaciones en vivo de Reino Unido. Artistas como Led Zeppelin, The Rolling Stones, Pink Floyd dieron conciertos. Esto fue a mediados de los 70 así que iban cientos de personas. Como trabajaba ahí, podía asistir gratis. Cuando estudiaba en la universidad de Bristol, obtuve un trabajo y básicamente tenía que concretar conciertos. Surgieron algunos problemas y luego, cuando [los complicaciones] se enfriaron, estaba con las bandas. Como Bristol tenía una escena musical, empezamos a producir localmente.



Cómo describiría esa primera experiencia

Era fascinante. Si eras estudiante de ahí, te daban el lugar [para el concierto] por nada. Así que empezamos con bandas locales y tuvimos una buena respuesta. Vendíamos tickets fácilmente y así fue como iniciamos. Después, como no obtenía trabajo, fundé una revista y una disquera local. Luego conocí a Peter Gabriel y empezamos a organizar festivales juntos.



El famoso WOMAD…

Exacto y perdimos mucho dinero. Eventualmente me mudé a Londres. Tuve un bajón muy fuerte pero me recuperé y me convertí en agente. Al inicio de mi carrera como agente descubrí a The Smiths y trabajamos por algunos años. Luego cometí el error de ser manager. Si me hubiera quedado como agente, fuera millonario. Pero fui suertudo en cierto sentido y conocer a Gabriel realmente ayudó, sigue siendo un buen amigo mío.



¿Y el salto a Glastonbury?

Entré a Glastonbury a los 20 años de su creación porque tenían problemas económicos. Habían rentado la granja de Michael [Eavis, fundador del festival] y querían evitar perder dinero. Te cuento algunas razones por las que me involucré: No era tan lejos de Bristol y solía pasarlo bien por las bandas que tocaban. Glastonbury se da luego de los exámenes y es más cómodo para los estudiantes de Bristol asistir. Así que necesitaba a Michael. Lo otro es que siempre habían bandas hippies y debía haber alguien joven, que estuviera en su momento. Como te conté, conocí a The Smiths y empezaron a hacerse famosos así que los incluí [al festival]. Funcionó bastante bien, se volvieron masivos.



Cuando Glastonbury inició, solo recibían a 5 mil personas. Luego de que Martin Elbourne se involucrara en el proyecto, el festival albergaba a 25 mil personas. Ahora tiene 180 mil asistentes.

Ya que menciona a The Smiths, tengo que preguntar por su relación con Morrissey. Es una figura muy controversial, ¿siempre fue así?

Sí, siempre fue vegano. Aún soy amigo de tres chicos banda pero no de Morrissey. Siempre fue…. muy reservado, de hecho. Ahora que lo pienso… Si bebía, bebía poco. No iba a fiestas. El resto de la banda iba a fiestas hasta las 04:00 a.m. Siempre fue diferente. En ese entonces, cuando daba sus discursos políticos tenían que ver con la carne, cosas veganas. Odiaba a la Monarquía, odiaba a la reina. Pero no me desagrada. De hecho, la última vez que lo vi fue en Glastonbury.



En Inglaterra es apodado como ‘El Rey de los festivales’...

Y soy feliz de que me llamen así. He estado involucrado en muchos festivales. En algunos de ellos, técnicamente he sido promotor. Por ejemplo del DMZ Korean Festival, que nació abordando el tema de la paz de la frontera, el dinero venía del gobierno. En The Great Escape Festival en Brighton, que es el más grande de Europa, soy parte del directorio porque desarrollé el concepto. Es mi forma de hacer dinero. Creo que tengo ese título por la visión. La persona que tuvo las mejores ideas porque lo he estado haciendo por 40 años. Cuando alguien me llama, me dice lo que quiere y yo digo “Ok. Necesitamos a este, a él, a aquel”.



Si bien es un formato diferente a Glastonbury, en Sudamérica el festival más grande que se desarrolla es el Lollapalooza. Sin embargo, en Perú aún no hay un evento de esa magnitud. ¿Qué le recomendaría a los organizadores para que, finalmente, puedan llevarlo a cabo?

Normalmente mi consejo sería que empiecen de a pocos y que no se concentren tanto en lo musical. Que tenga buena comida, buenas bebidas. Lollapalooza es un modelo diferente porque tiene bandas grandes pero funciona. Disfruté mucho el de Chile. Sin embargo, es un line-up muy caro. En Inglaterra costaría 20 millones de dólares. Así que ese sería el problema, imagino, para Perú. En teoría, esta ciudad es lo suficientemente grande para un evento así. Pero, de nuevo, es un modelo muy costoso. Allá [en Reino Unido], los festivales masivos también tienen zonas para acampar. La gente puede venir de lejos y tiene una zona para que descansen. No sé si aquí tengan esa cultura, pero podría funcionar.



SOBRE LAS CHARLAS:

Día: Miércoles 21 de noviembre

Lugar: Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC)

​Dirección: Jr, Silva 165, Barranco 15063

Entradas: Ingreso gratuito previa inscripción en https://www.joinnus.com/tecnologia/lima-festival-en-orbita-showcases-charlas-23475