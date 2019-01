CES 2019: grandes marcas dejan atrás rivalidades y avanzan hacia compatibilidad

La mayor feria de electrónica de consumo del mundo, CES, cerró la edición de 2019 con importantes avances en la compatibilidad entre distintas marcas y en inteligencia artificial, pero decepcionó en el terreno de la red 5G, sobre la que apenas hubo novedades sustanciales.



Durante esta semana se citaron en el centro de convenciones de Las Vegas (Nevada, EE.UU.) más de 180.000 personas entre asistentes, expositores, periodistas y analistas del sector, que pudieron observar de primera mano los planes para este año tanto de titanes de la tecnología como de miles de pequeñas "start-ups".

Los televisores, que tradicionalmente son el dispositivo que más atención genera en CES, no decepcionaron este año: Samsung presentó un modelo con tecnología MicroLED de resolución 4K y de 75 pulgadas, y LG sorprendió con un televisor OLED 4K que se enrolla sobre sí mismo.



Las dos compañías surcoreanas, así como otros titanes del sector como Sony y Vizio, afianzaron con sus novedades la que sin duda fue la tendencia más generalizada en esta edición de CES: hacer que los productos y servicios de distintas marcas sean compatibles entre sí.



Así, por ejemplo, los nuevos televisores de estas cuatro firmas incluirán por primera vez servicios de Apple como iTunes y Siri, además de poder operar con los asistentes virtuales de Amazon, Google y la propia Apple, según lo prefiera el consumidor.



Se trata de un cambio de política sustancial por parte de la compañía de la manzana mordida, que tradicionalmente se había mostrado muy reticente a que sus productos fuesen compatibles con los de otras marcas.



"Nuestra plataforma de inteligencia artificial conecta a todos nuestros electrodomésticos entre sí y también a los de la competencia. No queremos cerrar opciones y perjudicar al consumidor", explicó durante una entrevista con Efe en la feria el presidente y consejero delegado de LG en España, Jaime de Jaraíz.



El televisor de LG, que se enrolla sobre sí mismo cuando está apagado para no ocupar sitio en el salón, fue una de las mayores estrellas de estos días en Las Vegas.



La pantalla de 65 pulgadas está hecha con material OLED (ledes orgánicos) que emite imagen de resolución 4K, muy brillante y de alto contraste como las que la empresa ya tiene en el mercado, y está "montada" sobre una caja rectangular de una altura inferior a un tercio de la del monitor.



Por su parte, Samsung lanzó un televisor con tecnología MicroLED de resolución 4K y de 75 pulgadas, lo que representa una reducción sustancial del tamaño que este tipo de aparatos presentaban hasta la fecha y lo hace más fácilmente adaptable al hogar.



Junto al incremento de las compatibilidades entre productos de distintas firmas, la inclusión de inteligencia artificial a todo tipo de objetos, desde electrodomésticos como lavadoras y neveras a piezas de vestir como zapatos o ropa interior, fue la otra gran tendencia de CES en la edición de 2019.



La inteligencia artificial fue, de hecho, un ámbito en el que brillaron especialmente las más de 1.200 pequeñas e innovadoras "start-ups" llegadas de todas las partes del mundo que aprovecharon el marco de la feria para buscar financiación o posibles compradores.



Una de ellas, por ejemplo, fue Sleepace, con sede en Shenzhen (China), que vigila el ciclo del sueño en bebés y personas mayores para asegurar que estos descansan las horas que su cuerpo necesita y que lo hacen de la mejor forma posible.



Sleepace recoge datos, los analiza y emite recomendaciones en relación con, por ejemplo, la postura corporal o la firmeza del colchón con respecto a la persona que lo está usando.



Pese a que se había generado una gran expectativa con respecto a la posibilidad de que CES fuese el primer gran escenario del año para el salto que se espera que la red inalámbrica 5G dé en 2019, su presencia en la feria fue más bien escasa y prácticamente no se produjo ningún anuncio relevante en este campo.

EFE

