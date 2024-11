Este domingo 3 de noviembre, Universitario de Deportes salió campeón en el año de su centenario, al haber ganado tanto el Apertura como el Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. A pesar de empatar sin goles ante Los Chankas en la última fecha del campeonato, la ‘U’ aprovechó la derrota de Alianza Lima, que cayó ante Cusco FC, para conseguir su estrella número 28 y el bicampeonato. Por ello, los jugadores cremas no dudaron en festejar en los camerinos este histórico logro, y uno de los futbolistas que mostró toda su alegría fue Jairo Concha, a quien le apagaron la luz en plena transmisión en vivo, recordándole la final en Matute del año pasado. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO REACCIONÓ JAIRO CONCHA CUANDO LE APAGARON LA LUZ EN UNA TRANSMISIÓN EN VIVO?

Luego de que Universitario de Deportes conquistara su estrella número 28 en el año de su centenario, en el estadio de Los Chankas a 3.000 metros de altura en Andahuaylas, los jugadores cremas festejaron emocionados y felices el bicampeonato en los camerinos. Diversos jugadores utilizaron sus móviles para registrar este gran momento, acompañado de música y cantos. Sin embargo, una broma no pasó desapercibida cuando le apagaron la luz a Jairo Concha mientras se encontraba conversando con sus seguidores en una transmisión en vivo a través de TikTok.

Tras lo sucedido, el mediocampista de 25 años se mostró sorprendido, ya que el ambiente se encontraba a oscuras, mientras sus compañeros cantaban el “apagón”, haciendo referencia al incidente de la final del año pasado, cuando Alianza Lima perdió el campeonato de la Liga 1 ante Universitario en el Alejandro Villanueva. Asimismo, Jairo solo comenzó a reírse por este anecdótico momento, a diferencia de su público, que comentaba sobre la broma.

¿QUÉ DIJO JAIRO CONCHA TRAS SALIR CAMPEÓN CON UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Tras el pitazo final en el estadio Los Chankas de Andahuaylas el pasado 3 de noviembre, Jairo Concha declaró para las cámaras de L1 MAX, donde demostró toda su alegría por la obtención del título nacional y, más aún, porque salió campeón el equipo del cual es hincha desde pequeño.

“Demostré que estoy a la altura de Universitario. Muy contento, no es mi primer título, pero este es mucho más especial. Gracias a Dios se me pudo dar la revancha. El año pasado lamentablemente perdí un título, pero cómo no lo iba a perder ante un equipo que se saca la m*** todos los días entrenando y son profesionales todos”, dijo a dicho medio.

¿CÓMO REACCIONÓ RODRIGO UREÑA TRAS SALIR CAMPEÓN CON UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Luego de que el árbitro principal pitara el final en Andahuaylas, donde Universitario se consagró bicampeón, uno de los que salió a declarar fue Rodrigo Ureña. El volante de 31 años se mostró muy alegre por haber formado parte de este nuevo título, pero no dejó pasar el momento para mencionar que no ha sido un buen año, ya que tuvo que enfrentar lesiones, añadiendo que fue un desafío jugar en la altura peruana.

“Muy contento, era complicado venir a ganar un título a la altura, pero estamos muy contentos. No ha sido un año fácil, he tenido muchas lesiones. Es fruto del trabajo, me sobrepuse a muchas situaciones. Hice hasta triple turno para llegar en condiciones a la recta final. Sé que me faltaba fútbol, pero ahí aparece lo otro. El fútbol peruano no es fácil, porque tiene lugares recónditos como este. Venir acá, en una zona de confort en la que estaba en Colombia, fue un desafío”, dijo a L1 Max el exjugador de Cobresal y América de Cali.