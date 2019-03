Huawei P30 vs. Samsung Galaxy S10 Plus | ¿Qué equipo tiene mejores características? Huawei ha lanzado al mercado su nuevo modelo P30 , lo comparamos con el Samsung Galaxy S10 Plus para saber si le puede hacer competencia

- / - El Huawei P30 Pro y Samsung S10 Plus, los móviles insignias del momento. (Foto: Bloomberg / El Comercio) - / - El Samsung Galaxy S10 fue lanzado el pasado 20 de febrero en San Francisco, California. (Foto: EFE) - / - Huawei presentó su móvil P30 Pro este 26 de marzo. Este es el más potente de la firma china en la actualidad. (Foto: Huawei) - / -