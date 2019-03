PlayStation 5 | Todo lo que se conoce acerca de la próxima consola de Sony

Sony todavía no comparte detalle alguno sobre la próxima generación de sus consolas: PlayStation 5. La firma tecnológica lanzó la PlayStation 4 en 2013 y hasta el momento ha sumado ventas de al menos 91,6 millones de unidades. El éxito en las ventas de su actual generación de consolas hace pensar que Sony no lanzará una nueva versión en los próximos meses

Se viene especulando mucho sobre la creación de esta consola, incluso, que ya la estaría desarrollando. Según rumores, el PlayStation 5 sería un híbrido similar al Switch de su principal competidor, Nintendo.

Todo lo que se conoce acerca del PlayStation 5

- El pasado 19 de marzo apareció otra patente, la cual señalaba que la posible PS5 ofrecerá retrocompatibilidad con videojuegos de la PS4.

- Sony habría enviado, a principios de 2018, los kits para que los desarrolladores empiecen crear videojuegos para la consola PS5.

-La PS5 reproducirá videojuegos en 4K a 60 fotogramas por segundo.

- Habría un nuevo sistema de PlayStation VR.

-Algunos medios afirman tener imágenes filtradas de un posible prototipo de la consola. Esta tiene dos esquinas cortadas y una entrada para discos físicos.

- Horizon Zero Dawn 2, The Last of Us 2, FIFA 21, Uncharted, Assassin's Creed y Gran Turismo 7 serían posibles videojuegos para la PS5.

- La PS5 tendría mejoras en su tarjeta gráfica y un CPU desarrollado por AMD.

- Según Techradar, la PS5 será mucho mejor para los esfuerzos de realidad virtual de Sony

- La consola tendría un precio de US$399