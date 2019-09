¿Por qué Camila Cabello no habla de su relación con Shawn Mendes?

Si bien Camila Cabello y Shawn Mendes salen juntos desde hace varias semanas, ambos no han comentado cuál es el estado actual de su relación.

En un inicio Mendes afirmó que él no tenía la potestad para hablar de su romance con Cabello, ya que una relación es de a dos. "Hay otra persona involucrada y no puedo decir las cosas que siento. No soy solo yo quien decide", señaló en una reunión con sus seguidoras.

Esta vez, fue el turno de Cabello, quien dijo lo siguiente en una entrevista para la revista Elle: "El amor es lo más sagrado y precioso para mí. Quiero sentir siempre mi amor está entre mí y esa persona, y nunca pertenecer a nadie más".

La intérprete de "Havana" dejó en claro que no se siente cómoda hablando de su vida amorosa. "Por mucho que ame a mis fans, y tanto como amo a las personas, me gusta vivir mi vida lo más normalmente posible. Es una relación, me hace sentir incómoda invitar a todos a participar", señaló.

Otro de los detalles que dio en esta entrevista fue que conoce a Mendes desde hace varios años y siempre han sido grandes amigos. "Pueden especular, pero al mismo tiempo, vamos a vivir nuestras propias vidas, disfrutarlo y enamorarnos como si nadie nos estuviera mirando", agregó.