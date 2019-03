"Harry Potter": osteoartritis impide que el actor Robbie Coltrane vuelva a caminar

Robbie Coltrane 68 años, quien interpretó a Hagrid en la saga "Harry Potter", reveló que la osteoartritis le está afectando una de sus rodillas con lo que, por el momento, no volverá a caminar. El actor británico se encuentra a la espera de someterse a una operación que le devuelva al movilidad y le quite el dolor.

Como se recuerda, Hagrid es una de los personajes más queridos del universo de Harry Potter en la saga de libros escritos por J.K. Rowling.

Fue en la atracción "Hagrid’s Magical Creatures Motorbike"" que el actor apareció en el escenario en silla de ruedas. El evento tuvo lugar el 11 de marzo en Londres.

"Me realizaron una operación exploratoria y los médicos descubrieron que no tengo cartílago en una de las rodillas. Está completamente desintegrado y me diagnosticaron osteoartritis. Ahora vivo en constante dolor", explicó el actor a los asistentes.

La osteoartritis es la forma más común de artritis. Causa dolor, inflamación y disminución de los movimientos articulares.