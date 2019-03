Alejandra Guzmán revela detalles de la salud de Silvia Pinal 

Silvia Pinal, de 87 años, permanecerá hospitalizada al menos hasta este miércoles, así lo informó su hija Alejandra Guzmán. La actriz fue ingresada la noche del sábado al hospital Ángeles Pedregal por una neumonía.

"Cuando mi hermano se dio cuenta de que no podía respirar y tenía los pies muy inflamados, pensábamos que pudo haber sido, no sé, muchas cosas, porque a su edad todo se complica, pero ella es muy fuerte, tiene el corazón muy sano y ahí vamos".

De acuerdo con la cantante, la primera actriz tiene a un internista y un cardiólogo. Este miércoles la visitará una enfermera para estar con ella el día y la noche y será, según los resultados de un estudio, que vean la mejoría de la actriz y la fecha en que pueda ser dada de alta.

Además de Alejandra, Silvia Pinal ha recibido la visita de su hijo Luis Enrique mientras que su ex esposo, el cantante Enrique Guzmán, ha estado al pendiente vía mensaje, sin embargo, ni su hija Sylvia Pasquel ni su nieta Stephanie Salas se han presentado.

"No tenemos mucha comunicación, desgraciadamente en estos momentos, debería ser al revés pero bueno", reconoció Guzmán.

"Ahorita lo que me importa más es mi mami, lo demás no me importa. Aquí estoy yo para apoyarla y está mi hermano. Mi papá también ha estado pendiente, así que al final ahí donde hubo amor cenizas quedan..."

De alguna manera muy extraña, agregó la cantante, sus papás (que habían mantenido distancia desde su divorcio) se siguen queriendo.

"Para mí es muy bonito que me mande una palabra de aliento para ella, que esté al pendiente con el doctor porque conoce muy bien al cardiólogo".

Alejandra Guzmán comentó que su madre está muy bien de ánimo y ya está harta de estar hospitalizada.

"La verdad es que la admiro, a veces hay que aprender de ella porque le está echando muchas ganas y eso es lo que cuenta".

Sobre el conflicto que sostiene su hija Frida Sofía con Michelle Salas y que ha externado en las redes sociales, dijo que espera se resuelva.

"Las amo a todas, son mi familia. Pienso que pueden darse un beso y perdonarse todas las tonterías que a veces uno malinterpreta".