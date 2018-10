Instagram: Chyno Miranda rompe en llanto al enterarse que será papá | VIDEO

Chyno Miranda rompió en llanto al enterarse que se convertirá en padre por primera vez. Así quedó registrado en un video compartido en Instagram que muestra el preciso momento en que Natasha Araos, su esposa, le da la noticia.

En el clip se ve cómo la mujer le entrega al artista una caja que contiene una camiseta que tiene impresa la frase "Dad to be" ("Futuro papá") y dice: "¡Oyee!... Ya va… No entiendo".

Su esposa le pide que termine de revisar el contenido del paquete y tras observar varios objetos, que no logran distinguirse en el clip, se da cuenta de lo que ocurre, comienza a llorar y se levanta para abrazar a su esposa.

"La noticia más importante que he recibido en toda mi vida", fue el mensaje que escribió Chyno Miranda en su cuenta de Instagram junto al video.



"Ser padres era algo que deseábamos mucho, y Dios nos ha bendecido con este regalo, fruto de nuestro gran amor", dijo Chyno en una entrevista con "Despierta América" que ofreció poco después de compartir el video en Instagram.

Pero esta no es la primera vez que Chyno Miranda utiliza sus redes sociales para dar a conocer a sus seguidores noticias importantes para él, para que compartan su alegría.

En 2017, a través de un video, anunció su compromiso con Natasha Araos, quien recibió la propuesta de matrimonio en la cima del Salto Ángel, la mayor caída de agua del mundo (con 979 metros) ubicada en Venezuela.