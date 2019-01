Instagram: nuevo rostro de Gabriela Spanic impacta a sus seguidores

El rostro de Gabriela Spanic volvió a generar polémica entre sus seguidores. Esto, tras la publicación de una nueva foto suya en su cuenta de Instagram y en la que la actriz luce físicamente muy cambiada.

"Gracias a este equipo maraviloso que me apoyo con el lanzamiento de #PlemamenteGabySpanic2019. Mi vestuario de @kantellbyfuent maquillaje y estilismo @Sebastian.internacional y @wilkylira", escribió la actriz en la fotografía de Instagram en la que frente a un espejo luce los productos de la marca antes mencionada.

Las reacciones de los seguidores de la actriz de 45 años no tardaron en llegar.

"Estás hermosa, pero no te arruines la cara con cirugias ni inyecciones", "Se ve tan rara la parte de los pómulos...era más bonita al 100% natural...no se por que acuden tanto al cirujano vea las consecuencias", son algunos de los comentarios generados por la nueva imagen de Spanic.

Esta no es la primera vez que el rostro de Gabriela Spanic genera reacciones entre sus fans. Ante las críticas, la actriz se ha defendido y ha negado haberse sometido a alguna cirugía plástica.

"Los maquilladores dicen que tengo una de las mejores pieles del espectáculo. No es que me haya operado como dicen por ahí. Me dan mucha risa algunos envidiosos que dicen: ‘Gaby es bonita porque es operada’. No. Es natural total", dijo Gabriela Spanic hace un tiempo a la revista People.

Gabriela Spanic promociona actualmente su calendario virtual 2019. "Mis ángeles, paso a desearles una feliz noche y a compartir con ustedes esta fotografía de la sesión que hicimos para mi calendario: #PlenamenteGabySpanic2019", que puede encargarse por correo electrónico...", escribió la actriz en su cuenta de Instagram acompañado de una foto suya.

"Razón tenia Marilyn: Si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños. Mis ángeles espero disfruten este calendario #PlemamenteGabySpanic2019. La versión digital ya está a la venta. En la biografía de mi perfil encuentran el Link. ¡Los amo a tiempo!", se lee en otra de las instántaneas compartidas por la actriz en

Instagram.