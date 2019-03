Ivana Yturbe y Jefferson Farfán terminaron: "A él le molestaban muchas cosas de mí" | VIDEO

Ivana Yturbe y Jefferson Farfán terminaron su relación sentimental hace "más o menos semana y media". Así lo informó la modelo y competidora de "Esto es guerra".

Tan solo una hora después de que el programa "Magaly TV. La firme" revele un 'ampay' de la modelo y su ex Mario Irivarren en la madrugada del viernes en Surco, el noticiero "América Espectáculos" difundió declaraciones de Yturbe confirmando que está sola otra vez.

"Hace una semana y media decidimos dejar la relación en stop", indicó Ivana Yturbe.

Algo decepcionada, la competidora de "Esto es guerra" señaló que a Jefferson no solo le incomodaba que ella comparta grabaciones del reality con Mario, sino "varias cosas más".

"Definitivamente le incomodaban muchísimas cosas. No solo el tema Mario, sino muchísimas cosas. Hay cosas que involucran estar en un reality", añadió a América TV.

SOBRE EL 'AMPAY'

Ivana Yturbe además negó que las imágenes difundidas por "Magaly TV. La firme" signifiquen que ha vuelto con Mario Irivarren.

"No le veo nada malo. (El video) no se debe a que hayamos retomado la relación ni nada. No hay ni un beso, no hay un abrazo, no hay absolutamente nada. Mario y yo somos compañeros de trabajo".

"No hay toqueteos, yo solo le decía 'sácame de aquí que nos van a grabar'", concluyó la modelo.

Por su parte, Mario Irivarren también negó que el 'ampay' sea un regreso con Ivana Yturbe.