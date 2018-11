Ariana Grande se convirtió en Regina George de "Chicas pesadas" | FOTOS

La cantante estadounidense Ariana Grande regresa a los videoclips, y se convertirá en Regina George, personaje de la famosa película "Chicas pesadas"en su nuevo video de "Thank U, Next", según dejó ver en su cuenta de Instagram.

La estrella pop compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías que la muestran como el famoso personaje de esta película, la cual es una de las emblemáticas de la cultura pop.

Desde hace algunos días, la intérprete de 25 años publicó una serie de referencias sobre comedias románticas de los 2000 como "Chicas pesadas" (Mean Girls), lo que ocasionó que sus seguidores se cuestionaran si el video musical de "Thank U, Next" estaría inspirado en estos filmes.

Este fin de semana, la cantante confirmó que el video que se estrenará en 10 días y que estará basado en esta comedia romántica, protagonizada por Rachel McAdams y Lindsay Lohan.

En la canción "Thank U, Next", Ariana Grande menciona a Mac Miller y al comediante de "Saturday Night Live" Pete Davidson, hasta hace poco su prometido. En el tema la cantante llama a Mac un "ángel" y dice que desearía poder darle las gracias.