Instagram: así festejaron Thalía y Tommy Mottola su 18 aniversario de bodas

El pasado 3 de diciembre, Thalía y Tommy Mottola cumplieron 18 años de casados. La pareja, una de la más estables del espectáculo recordó esta especial fecha compartiendo, cada uno por su lado, un video del día de la celebración, en su cuenta de Instagram.

"Hace 18 años de esa noche mágica e irrepetible. ¡Te amo @tommymottola! Gracias por tanto amor, amor mío! #happyaniversary #love #family", se lee en el mensaje que la cantante escribió en su cuenta de Instagram junto a un video de la boda religiosa.

Mottola, por su parte, escribió: "Happy aniversary my angel @thalia you are everything to me. My light, my love, my partner, all that matters in my life. 20 years ago God blessed my when we met! And now being married 18 years God is blessing us and our family. Te amo por siempre".

Como se recuerda, Thalía y Tommy se conocieron en el rodaje de la novela "Rosalinda" en 1999.

La pareja se casó el 3 de diciembre del 2000 en una multitudinaria ceremonia en la Catedral de San Patricio, en Nueva York. Tienen dos hijos: Sabrina y Matthew.