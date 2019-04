Prince Royce y Emeraude Toubia: estos son los detalles de su boda secreta

El matrimonio entre Prince Royce y Emeraude Toubia fue en secreto y solo estuvieron presentes familiares y los amigos más cercanos de la pareja.

People en español tuvo acceso a información exclusiva de la boda de Prince Royce y Emeraude Toubia. Como se recuerda, la pareja se casó en una ceremonia secreta en el mes de diciembre en México.

“La meta nunca fue ocultar la boda, fue disfrutarla y no tener esa presión de tener que estar dando entrevistas o actuando de cierta manera que no somos como él y yo somos auténticamente”, afirma la esposa de Prince Royce. “Solo quisimos disfrutar ese momento”, agregó.

La información indica que las festividades duraron cinco días y empezaron el miércoles 28 de noviembre. Fueron 108 invitados a la ceremonia de distintos puntos del globo como Estados Unidos, República Dominicana y Canadá. El matrimonio tuvo lugar el primer día de diciembre del 2018.

“Conocíamos a cada persona allí, no había una persona extra, un plus-one que no supiéramos quién era”, indica Prince Royce. “El hecho que conocíamos a cada persona, teníamos la confianza… literalmente podíamos beber, actuar como tontos y nadie iba a tomar una foto que iba a lucir mal. Verdaderamente nos sentimos libres esa noche, que no es tan común”, indica el cantante.

Prince Royce y Emeraude Toubia en portada de People en español. (Foto: Instagram) Prince Royce y Emeraude Toubia en portada de People en español. (Foto: Instagram)

La boda tuvo lugar en la Iglesia la Inmaculada Concepción, Las Monjas, en el corazón de San Miguel De Allende, México. La novia llegó al matrimonio en un Jaguar Blanco y con un bello ramo de rosas. Emeraude Toubia caminó hacía el altar mientras sonaba el tema “Can’t Help Falling in Love”.

“Cuando él me vio, se le aguaron los ojos”, contó Emeraude Toubia. La novia fue entregada a Royce por su madre. Terminada la ceremonia, Prince cantó a su esposa el tema “Darte un beso”.

“Es parte de crecer, convertirme en un hombre”, manifiesta el cantante. “Amo a mis fans, mi familia y espero que todos puedan apoyarme a mí y a mi esposa. Queríamos compartir esto con los fans… queríamos compartir nuestra historia”, sentencia Prince Royce.