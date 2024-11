La selección peruana atraviesa uno de sus momentos más difíciles en los últimos años: se encuentra último en la tabla de clasificación de las Eliminatorias Sudamericanas y ve lejana sus posibilidades de acudir al Mundial 2026. Ante este panorama, muchos piden la salida del actual entrenador Jorge Fossati y empiezan a plantear nombres que puedan sustituirlo. Uno de ellos es Ángel Comizzo, quien ya ha dejado en claro que está interesado en dirigir a la ‘Bicolor’, pero resaltó que su llegada a la dirección técnica está condicionado a un proyecto de reconstrucción a largo plazo. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO ÁNGEL COMIZZO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DIRIGIR A LA SELECCIÓN PERUANA?

En diálogo con el periodista Sebas Del Solar para el programa digital “Entre Ceja y Ceja”, el entrenador argentino confesó que uno de sus sueños es estar al mando de la ‘Bicolor’, pero advierte que no promete milagros, sino un trabajo serio y sostenido para sacar a la selección del bache.

“Me encantaría dirigir a la Selección peruana, pero con una condición: que se le diga a la gente que por uno o dos Mundiales no vamos a ir porque no hay otra manera de salir de este pozo”, empezó diciendo el actual estratega de Atlético Grau.

Acto seguido, el DT de 62 años comentó su perspectiva del fútbol peruano. “Hoy Bolivia está por encima nuestro. Por ejemplo, ellos hicieron que dos equipos suyos pasaran la fase de grupos de la Copa Libertadores. Nosotros no podemos pasar la primera fase. Lo de Rusia 2018 fue una isla, que no se aprovechó. Estamos inmersos en un problema gravísimo en Perú porque yo me siento parte dé. (...) Creo en el potencial del jugador peruano, pero hay que trabajar mucho”, sostuvo.

Posteriormente, el estratega argentino volvió a repetir su anhelo de estar en la dirección técnica de Perú, pero buscando dejar de lado la búsqueda de resultados inmediatos y apostar por un proyecto a largo plazo que fortalezca las bases del fútbol nacional.

“Mi sueño es poder dirigir a la Selección de Perú, que me den la posibilidad. Pero hay que hacer un programa ordenado, a una determinada cantidad de tiempo, y trabajar con jóvenes de potencial enorme y que están siendo desperdiciados”, sentenció.

¿QUÉ OPINA ERICK OSORES DE ÁNGEL COMIZZO COMO POSIBLE DT DE PERÚ?

Durante su programa de YouTube “Erick y Gonzalo”, el periodista deportivo Erick Osores compartió su opinión sobre Ángel Comizzo en un contexto donde muchos hinchas lo piden como reemplazo de Jorge Fossati.

De acuerdo con el comunicador, el estratega argentino tiene un gran liderazgo y carácter, pero advierte que su temperamento impulsivo podría causarle problemas, como frecuentes expulsiones.

“Creo que sería un líder con carácter, vería una roja cada tres partidos. Tendría que controlarse un poco, pero la verdad que está en la órbita de la gente”, expresó.

¿CÓMO HA SIDO LA TEMPORADA 2024 DE ÁNGEL COMIZZO?

Ángel Comizzo ha tenido una campaña 2024 bastante sólida al mando de Atlético Grau. En 44 encuentros disputados, el entrenador consiguió 14 triunfos, 19 empates y 11 derrotas. Estos resultados, aunque no son los más destacados de la temporada, han sido suficientes para asegurar la clasificación del club piurano a la Copa Sudamericana 2025, un logro importante para la institución.

¿CÓMO MARCHA PERÚ EN LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS 2026?

Tras la victoria de Chile ante Venezuela en Santiago y la derrota de Perú ante Argentina en Buenos Aires, la ‘Bicolor’ cayó al fondo de la tabla de clasificación de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 con 7 puntos.

A continuación, te compartimos cómo va la tabla actualmente:

Argentina | 25 pts. Uruguay | 20 pts Ecuador | 19 pts. Colombia | 19 pts. Brasil | 18 pts. Paraguay | 17 pts. Bolivia* | 13 pts. Venezuela | 12 pts. Chile | 9 pts. Perú | 7 pts.

* Se encuentra en zona de repechaje.