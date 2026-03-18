Resumen

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Ángel Comizzo se refirió sobre la posibilidad que tuvo de llegar a la selección peruana (Foto: Atlético Grau)
Ángel Comizzo se refirió sobre la posibilidad que tuvo de llegar a la selección peruana (Foto: Atlético Grau)
Por Redacción EC

El técnico argentino Ángel Comizzo volvió a referirse a la posibilidad que tuvo de dirigir a la selección peruana y dio a conocer el motivo por el que no aceptó una propuesta de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).