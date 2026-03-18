El técnico argentino Ángel Comizzo volvió a referirse a la posibilidad que tuvo de dirigir a la selección peruana y dio a conocer el motivo por el que no aceptó una propuesta de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El ahora exentrenador de Atlético Grau reveló que sí existió un acercamiento formal desde la FPF, aunque este no prosperó debido a diferencias en las condiciones planteadas.

Según explicó, su principal exigencia era encarar un proyecto deportivo sólido y no asumir un proceso corto.

“Hubo un ofrecimiento, pero no puedo aceptar algo que no iba a tener sustento. No trabajo para dirigir dos, tres o cinco partidos”, sostuvo en el programa Modo Fútbol.

“No bastardeo mi profesión, la defiendo”, añadió el también extécnico de Universitario de Deportes.

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