Osías Ramírez, presidente de UTC, se pronunció sobre el presunto acto de racismo ocurrido en los minutos finales del partido contra Universitario, el último fin de semana, en el Estadio Monumental. El directivo usó sus redes sociales para compartir el informe del árbitro Michael Espinoza.
“Queda claro que no es un comentario al aire, sino algo que él mismo señala haber escuchado”, expresó en su cuenta personal de ‘X’. Luego, el titular de UTC fue contundente: “Eso ya no deja espacio a dudas”.
Para Ramírez es claro que sí hubo un acto de racismo al final del partido contra la U y por ello exigió una sanción de acuerdo al reglamento de la Liga 1. "Si el propio árbitro reconoce que percibió estos hechos, corresponde que se actúe como manda el reglamento. No se puede minimizar ni dejar pasar", afirmó.
El informe del árbitro Michael Espinoza señala que el jugador Piero Serra le pidió que escuche a la barra del sector sur, “porque están haciendo sonidos de mono”. También menciona que el capitán de UTC, Ángelo Campos, también le pidió lo mismo y que eso no se podía permitir.
Espinoza escuchó a la tribuna y corroboró que “las personas gritaban ‘U-U-U...’ haciendo el sonido característico que hacen los monos”. Por ello, procedió a activar el protocolo antirracismo y detener por unos minutos el partido. ¿Qué pasará ahora?
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