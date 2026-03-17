Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Presidente de UTC sobre caso de racismo: “Ya no deja espacio a dudas”. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Presidente de UTC sobre caso de racismo: “Ya no deja espacio a dudas”. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

Osías Ramírez, presidente de UTC, se pronunció sobre el presunto acto de racismo ocurrido en los minutos finales del partido contra Universitario, el último fin de semana, en el Estadio Monumental. El directivo usó sus redes sociales para compartir el informe del árbitro Michael Espinoza.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.