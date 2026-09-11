La polémica apareció temprano en el Estadio Héroes de San Ramón. Apenas a los 24 minutos, cuando UTC y Juan Pablo II todavía igualaban 0-0, una acción dentro del área terminó cambiando por completo el rumbo del partido. David Camacho ingresó al área y protagonizó un choque con el arquero Matías Vega, en una disputa por el balón que inicialmente fue sancionada como penal a favor del conjunto cajamarquino.

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Sin embargo, la jugada no terminó ahí. Jesús Cartagena fue llamado por el VAR para revisar la acción y, después de observar nuevamente las imágenes, modificó su primera decisión. El árbitro dejó sin efecto el penal y consideró que la intervención de Camacho debía ser sancionada con tarjeta roja, por lo que UTC se quedó con diez jugadores. La expulsión fue registrada oficialmente a los 23 minutos.

La decisión generó la molestia inmediata del conjunto local. Desde UTC cuestionaron que una jugada que parecía favorable para el equipo terminara no solo sin penal, sino también con uno de sus futbolistas expulsado. La discusión se centró en si Camacho llegó primero al balón y si el contacto posterior con Vega justificaba una expulsión directa o debía mantenerse la sanción inicial.

La polémica no quedó únicamente en la cancha. El técnico de UTC expresó su disconformidad con la decisión y lanzó una dura acusación contra el arbitraje: “No cobran penal y expulsan a mi jugador, ya sabemos que los ayudan, ya sabemos cómo funciona esto”. Sus palabras reflejaron el ambiente de tensión que se vivió en Cajamarca después de la revisión del VAR.

Con un hombre menos, UTC tuvo que jugar prácticamente todo el encuentro en inferioridad numérica. Juan Pablo II aprovechó la ventaja y se adelantó antes del descanso con un gol de N. Ramírez. En el segundo tiempo, Bruno Duarte consiguió el empate para el cuadro local, pero Pósito volvió a poner arriba al conjunto visitante cerca del final.

El partido, además, terminó envuelto en una segunda polémica. En los minutos finales, Ganoza fue expulsado y la situación derivó en fuertes reclamos contra Cartagena. El defensor de UTC encaró al árbitro y posteriormente ingresaron dos directivos al campo, generándose un enfrentamiento que obligó a suspender el encuentro por falta de garantías para la seguridad.

Así, la expulsión de Camacho quedó como uno de los momentos que marcaron un partido que terminó con Juan Pablo II imponiéndose por 2-1 y con una escena final que volvió a poner bajo los reflectores al arbitraje y al VAR en la Liga 1. El conjunto de Chongoyape, presidido por Orfelinda Correa Pajares, esposa de Agustín Lozano (presidente de la FPF), ya había estado en el centro de cuestionamientos la jornada anterior, tras su empate 1-1 ante Alianza Lima.

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