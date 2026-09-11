El árbitro Jesús Cartagena cambió un penal por una tarjeta roja tras revisar el VAR. (Foto: Captura de pantalla)
El árbitro Jesús Cartagena cambió un penal por una tarjeta roja tras revisar el VAR. (Foto: Captura de pantalla)
Por Redacción EC

La polémica apareció temprano en el Estadio Héroes de San Ramón. Apenas a los 24 minutos, cuando UTC y Juan Pablo II todavía igualaban 0-0, una acción dentro del área terminó cambiando por completo el rumbo del partido. David Camacho ingresó al área y protagonizó un choque con el arquero Matías Vega, en una disputa por el balón que inicialmente fue sancionada como penal a favor del conjunto cajamarquino.

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