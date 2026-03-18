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Sebastián Domínguez es el nuevo técnico del club cusqueño. (Foto: Deportivo Garcilaso)
Sebastián Domínguez es el nuevo técnico del club cusqueño. (Foto: Deportivo Garcilaso)
Por Redacción EC

Deportivo Garcilaso hizo oficial la incorporación de su nuevo entrenador. A través de sus redes sociales, el club cusqueño anunció la llegada del argentino Sebastián Domínguez como director técnico del primer equipo.

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