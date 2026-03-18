Deportivo Garcilaso hizo oficial la incorporación de su nuevo entrenador. A través de sus redes sociales, el club cusqueño anunció la llegada del argentino Sebastián Domínguez como director técnico del primer equipo.

Con un mensaje de bienvenida acompañado de una pieza gráfica, la institución destacó el inicio de una nueva etapa bajo el mando del exfutbolista, quien asume el desafío de liderar al conjunto imperial en lo que resta de la temporada.

Domínguez, recordado por su trayectoria como defensor en clubes de Argentina y su paso por el fútbol internacional, inicia así una nueva experiencia en los banquillos, esta vez en el fútbol peruano.

El técnico argentino llega con la misión de darle identidad al equipo cusqueño y mejorar su rendimiento en la Liga 1, en un contexto donde el club apunta a ser protagonista.