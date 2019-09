Disney+: ¿qué personajes olvidados del MCU podrían reaparecer en las nuevas series de Marvel?

Cada vez falta menos para el estreno de Disney+, la nueva plataforma de streaming de la compañía que contará con contenidos de Pixar, National Geographic, Star Wars, Disney y Marvel. Como se sabe, la última entrará en un proceso de cambio por el inicio de la Fase 4 del MCU luego del estreno de "Avengers: Endgame".

Esto tiene a los fans de Marvel Studios muy emocionados, ya que no solo habrá nuevas películas sobre los famosos personajes de la compañía, sino que también se estrenarán series de televisión en Disney+ que expandirá su universo en la pantalla grande y chica.

Más allá de tener nuevas adiciones en el MCU como She-Hulk, Ms. Marvel y los Eternos, lo que más ha sorprendido a todos ha sido la reincorporación de ciertos personajes como Sharon Carter, Jimmy Woo o Darcy Lewis a estas nuevas producciones de Marvel.

¿Qué otros personajes olvidados podrían reaparecer? Es un hecho que algunos actores que formaron parte del MCU en el pasado volverán para las series de televisión de Marvel, y muchos de ellos se mantendrán en la oscuridad hasta que se estrenen los mismos shows en Disney+.

BETTY ROSS

La que en su momento fue el primer amor de Bruce Banner no se ha visto más desde "The Incredible Hulk" en el 2008. Marvel ha intentado distancearse de la película, en especial porque en ella actuó Edward Norton, lo cierto es que las relaciones de su personaje no pueden deshacerse así como así.

Considerando que William Hurt volvió a su papel como Thaddeus Ross en "Avengers: Civil War" y "Avengers: Infinity War", no hay motivo por el cuál su hija no tenga un rol en las próximas producciones del MCU. En los cómics, ella se convierte en Red She-Hulk… ¿será que aparecerá en la nueva producción de She-Hulk?

LADY SIF

Considerada una de las mejores guerreras del universo, Lady Sif nunca llegó a brillar realmente en el MCU. A pesar de haber aparecido en varias películas de Thor y el intento de los guionistas de crear un triángulo amoroso entre ella, Jane Foster y Thor, al final nunca se desarrolló tan bien como personaje.

En más de una ocasión Jaimie Alexander, la actriz que da vida a Sif, ha revelado que sería muy emocionante para ella regresar al MCU y este podría ser el momento adecuado para ello. Sif podría aparecer en la serie de Loki (en los cómics ambos protagonizan varias aventuras) o como el interés romántico de Valkyria en "Thor: Love & Thunder".

DR. HELEN CHO

La doctora Helen Cho es una gran candidata para aparecer nuevamente en el MCU, ya que fue ella quien creó la tecnología del tejido sintético que llevó a la creación de Vision en "Avengers: Age of Ultron". En los cómics, ella también es madre de Kid-Hulk, Amadeus Cho, por lo que podría ser otro miembro más para un futuro "Young Avengers".

THE TINKERER

Phineas Mason apareció en "Spider-Man: Homecoming" del 2017, donde utilizó sus conocimientos en la ciencia para modificar las armas de los Chitauri, las mismas que el Buitre y Shocker utilizaron durante la película.

Se sabe que Tinkerer es un super villano de Spider-Man, pero con todo el problema que ha sucedido entre Sony y Marvel, es posible que este personaje sea considerado como el próximo enemigo de Ms. Marvel, ya que ambos viven en New York.

DUM DUM DUGAN

Dungan es uno de los Howling Commandos y solo ha aparecido en "Captain America: The First Avenger" para el MCU. No obstante, él también formó parte de un episodio de Agent Carter, así que podría regresar al MCU ahora que se han abierto nuevas posibilidades para Marvel.

Muchos consideran que él sería la nueva cara de SHIELD en la tierra durante los sucesos de "Moon Knight", e incluso algunos apuntan que uno de los miembros de Howling Commandos que sería un hombre lobo, sería el principal oponente de Moon Knight, como en los cómics.

TRES GUERREROS

Los Tres Guerreros o The Warrior Three han sido personajes secundarios del MCU que no han recibido la importancia que los fans hubieran gustado ver en la pantalla grande. En los cómics, Fandral, Hogun y Volstagg han sido grandes amigos de Thor así como un enorme apoyo para que Jane Foster asuma su papel como Thor.

Es posible que con la nueva serie de Loki viajando a través del tiempo y el espacio, Marvel revise algunos de los momentos más importantes de estos guerreros para quitar el mal sabor de la boca a los fans que los vieron morir fácilmente al luchar contra Hela.

JUSTIN HAMMER

Justin Hammer posiblemente ha sido uno de los personajes que más han querido los fans que regrese al MCU. Luego de su debut como villano principal en "Iron Man 2", no se le ha visto más en el universo de Marvel y, ahora que Iron Man está muerto, podría ser el momento ideal para revivir Hammer Industries.

De hecho, en los cómics la hija de este, Justine Hammer, se une a los Thunderbolts de Zemo como Crimson Cowl. Zemo será el principal villano en la serie de Falcon & Winter Soldier, así que sería un gran momento para que el mismo Justin Hammer entre en acción para cualquiera de ambos bandos.