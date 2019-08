"La doña" 2: fecha de estreno, tráiler, historia y todo sobre el regreso de Aracely Arámbula como Altagracia 

Basada en la obra del escritor venezolano Rómulo Gallegos titulada “Doña Bárbara”, “La doña” es una telenovela mexicana-estadounidense producida por Argos Comunicación para Telemundo. La ficción, protagonizada por Aracely Arámbula, David Chocarro y Danna Paola, narra una historia de venganza, traiciones y ambición, pero también de redención, justicia y amor.

La serie, escrita por José Vicente Spataro, se estrenó el 29 de noviembre de 2016 y gira en torno a la vida de Altagracia, una mujer de impactante belleza a quien la vida le arrebató el amor de sus padres en un accidente, y quien sufrió a muy corta edad del abuso de un grupo de jóvenes ricos y pervertidos, conocidos como Los Monkeys, quienes, amparados en la impunidad que les otorga su alta posición social, violentaron su inocencia.

Desde entonces, Altagracia se convirtió en una mujer implacable y ambiciosa, una madre sin sentimientos, que utilizará sus encantos de mujer para amasar un imperio que le permita imponer su ley y hacer justicia por su propia mano, sin imaginarse que esa búsqueda la llevará a reencontrarse con su hija Mónica, y pondrá a prueba dos sentimientos que había evitado hasta entonces: el amor de madre y el amor por un hombre.

“La doña” finalizó el 1 de mayo de 2017 con un total de 1.71 millones de espectadores, y en octubre del año pasado Aracely Arámbula confirmó la segunda temporada a través de su cuenta de Instagram.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “LA DOÑA”?

Al final de la primera parte, triunfo el amor: Mónica y Saúl se casaron, y madre e hija se reconciliaron. Altagracia acude a la iglesia, pero no para impedir la boda, sino para hablar con su hija, con quien finalmente se abraza entre lágrimas.

Pero, la detective Karen aparece y termina con ese emotivo momento. Al ver a la empresaria le dispara en el brazo y empieza una persecución policiaca que finaliza en la playa con la doña desapareciendo en el mar.

Mientras todos la dan por muerta, Mónica y Saúl anuncian la segunda parte de ‘La Fundación Renacer’. Durante una conferencia de prensa, uno de los periodistas pregunta si no le importa que los fondos para esa obra los haya puesto “La doña”, a lo que Mónica responde: “Ella fue víctima de violencia, a muchos les causa vergüenza, pero a mí no. Sí me abandonó, y sé que sufrió como lo hacen muchas mujeres víctimas de abuso, que se ocultan y se quedan calladas y esta segunda etapa se construyó con el dinero de esa mujer, para que otras abusadas encuentren una salida distinta a la que ella tomó”.

Sin embargo, como sospechaba Saúl, Altagracia no está muerta y consiguió huir a Francia dispuesta a comenzar una nueva vida. Después de escuchar las palabras de su hija llama por teléfono a Saúl para aconsejarle que no la busque ya que sí lo hace “me vas a encontrar”. “Eso podría ser muy peligroso para Mónica, para ti y para mí en todos los sentidos (…) “Te recomiendo que dejes de buscarme. Es mejor para todos, sigue creyendo en tu justicia, que yo sigo creyendo en la mía. ¿Recuerdas que me dijiste que la ley tiene nombre de mujer? Pues sí es cierto, se llama Altagracia Sandoval”, sentencia.

Según People en español, este desenlace se decidió de última hora ya que el melodrama se terminó de grabar a finales del año pasado, pero la escena final de Arámbula en Francia se rodó cuando la actriz mexicana viajó a Europa acompañada de su hermano durante Semana Santa.



Aún no se tienen detalles de la trama de la segunda parte de “La doña”, pero al parecer Arámbula estaría supervisando y dando ideas para continuar la historia.



TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 “LA DOÑA 2”

La segunda temporada de “La doña” aún no cuenta con Tráiler oficial, pero considerando que las grabaciones de los nuevos episodios ya empezaron es probable que muy pronto Telemundo comparta las primeras imágenes.

ACTORES Y PERSONAJES

Además de Aracely Arámbula, ¿qué otros actores estarán en la segunda temporada? Por lo pronto, todo parece indicar que David Chocarro no será parte de los nuevos episodios, ya que las grabaciones de “Señora Acero” son muy cercanas a “La Doña 2” y por política de Telemundo los actores deben un descanso entre telenovelas.

Un rumor señalaba que la actriz y cantante Dulce María estaba dentro del elenco de la secuela de “La Doña”, pero de acuerdo a People en español, Dulce María habría renunciado al proyecto debido a problemas de salud. “Primero estás tú, estar bien contigo espiritual, emocional, mental y físicamente sin el primer paso para poder estar bien en todo lo demás que te rodea, amor, trabajo, familia, amigos, etc”, escribió la exintegrante de RBD en Instagram.

En tanto, la actriz mexicana Ariadne Díaz también rechazó participar en la segunda temporada. “Decidí no tomarlo porque iba en la línea de lo que he hecho estos años, lo agradezco, pero quiero hacer teatro, nada comercial, quiero hacer un teatro que me dé nervio y meterme a estudiar guionismo, actuación”, declaró al diario El Universal.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “LA DOÑA”?

La segunda temporada de “La doña” aun no tiene fecha de estreno oficial, pero probablemente los nuevos episodios lleguen a Telemundo a fines de este año o en el 2020.