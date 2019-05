"Friends": Lisa Kudrow reveló haber sufrido de trastornos alimenticios en la serie

A pesar de que la personalidad del personaje de Phoebe se caracterizó por ser espontánea, divertida y segura de sí misma, Lisa Kudrow —la actriz que interpretó dicho rol en la serie "Friends"— ha confesado que vivió una etapa bastante oscura durante el rodaje de la ficción.

►"Friends" es considerada la mejor serie de televisión de la historia | FOTOS

En una reciente entrevista en el 'podcast' de Marc Maron llamado "WTF With Marc Maron", la actriz reveló cómo el protagonizar una de las series más exitosas de la historia la llevaron a sufrir de trastornos alimenticios. Kudrow explicó que se sintió "como una montaña de mujer" al lado de sus compañeras, Jennifer Aniston y Courteney Cox.

"Lamentablemente, cuando eres mujer y te ves delgada. Todos te dirán que luces bien [...]", afirmó la intérprete, quien asegura que el hecho de estar tan delgada le ocasionó diversas enfermedades.

Ella agregó: "Cuando estaba muy flaca, me sentía enferma todo el tiempo. Me veía en la televisión y sentía que era como una 'montaña de mujer'. Era mucho más grande que Courteney y Jennifer".

Han pasado 15 años desde que "Friends" emitió su último capítulo, sin embargo, Kudrow confiesa que aún se siente insegura de su cuerpo."Lucho todo el tiempo. He llegado a sentir que los demás no merecen verme [por su 'exceso' de peso]. El pesar más no debería ser visto como algo malo", indicó.