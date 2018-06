En abril pasado, se iniciaron las grabaciones de "Like, la leyenda", la nueva versión de la telenovela "Rebelde" de 2003. El proyecto juvenil vuelve a estar a cargo del productor mexicano Pedro Damian y su estreno está previsto para setiembre próximo.

Entre el actual elenco figuran una serie de actores juveniles y algunos rostros que ya vimos en la versión original de principios del 2000 como Christian Chávez, Zoraida Gomez y Karla Alexandra Cossío.

Cabe destacar que "Like, la leyenda" no será un remake de la historia protagonizadaen "Rebelde" por Anahí (Mía Colucci), Dulce María (Roberta Pardo), Maite Perroni ('Lupita' Fernández), Alfonso Herrera (Miguel Arango), Christopher Uckermann (Diego Bustamante), Christian Chávez ('Giovanni' Méndez López).

Asimismo, la serie contará con la participación de actores juveniles de distintas nacionalidades, entre ellas, el peruano Mauricio Abad, quien le da vida a Ulises Reyes, un joven de bajos recursos proveniente de Lima y que gracias a que será becado, podrá ingresar al prestigioso colegio "Life Institute of Knowledge and Evolution (LIKE).

Entre los temas que abordará "Like, la leyenda", figuran la música, una enfermedad terminal, el relación entre una alumna con una mujer, entre otros.

La mayoría de grabaciones de la serie se hará en México pero también se incluirán locaciones en países como Brasil, Perú o Israel.

"Like, la leyenda" comenzó a transmitirse de manera digital y lo hará en televisión abierta en setiembre.