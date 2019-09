“El señor de los cielos” 7: Rafael Amaya regresa como Aurelio Casillas y este nuevo avance lo confirma

Hace unos días, Telemundo lanzó el primer avance de “El señor de los cielos” y sorprendió a más de uno con la misteriosa imagen de un hombre que al parecer se trataba de Rafael Amaya y ahora con este segundo clip no hay duda que el actor estará de regreso en la séptima temporada con su personaje de Aurelio Casillas.



Recordemos que el protagonista de la serie estuvo en coma durante toda la sexta temporada y dejó a todos los seguidores preguntándose qué había pasado realmente con el intérprete que tiene muchos meses alejado de la vida pública.



Ha inicios de años, Telemundo confirmó que Rafael Amaya estaría de regreso en “El señor de los cielos”, pero hasta el momento no se había informado de cómo sería el retorno de Aurelio Casillas que se encuentra en coma, pero luego de estos clips, no cabe duda que será de infarto.



¿RAFAEL AMAYA REGRESA COMO AURELIO CASILLAS?

El estreno de la séptima temporada de “El señor de los cielos” es inminente y el eje central de la historia será el retorno de Rafael Amaya como Aurelio Casillas y esto se ha visto reflejado en la campaña publicitaría que ha iniciado Telemundo.



Hace unas horas se publicó un nuevo video que dura apenas unos segundos, pero podemos ver diferentes imágenes de la participación de actor y termina con una imagen de Rafael Amaya sobre una camilla y con el rostro en vendado.



La descripción del video se puede leer, ¿qué pasara con Aurelio Casillas? Y desde ese instante se han comenzado a desatar cientos de comentarios de los fans que se encuentran muy emocionados con el retorno de Rafael Amaya a una de las series más exitosa de Estados Unidos y Latinoamérica.

Por otro lado, también se ha filtrado una foto donde se logra ver el set de grabaciones y a Rafael Amaya recibiendo indicaciones del director. No se sabe bien si se trata del momento en que despierta del coma u otra escena. Pero lo que si confirma es que el actor estará de regreso.

Aun no se sabe cuándo será el estreno de “El señor de los cielos” 7, pero estos nuevos capítulos seguirán girando alrededor de Amado Casillas, quien se ha entregado a las autoridades para evitar caer en manos de la ley mexicana.



Cuando está a punto de ser trasladado a la corte para escuchar sus cargos, su familia prepara una sorpresa que nadie se espera.