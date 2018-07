"Supergirl": una heroína trans en la pantalla chica

Hace un mes, la cadena CW empezó la búsqueda de una actriz transgénero para un personaje en la cuarta entrega de la serie "Supergirl". El último fin de semana, durante San Diego Comic Con, la empresa confirmó que el cásting culminó y se anunció que la actriz y activista transgénero Nicole Maines encarnará a Nia Nal, superheroína trans inspirada en el personaje Nura Nal del mundo de DC Comics.

El fichaje de Maines marca un hito en la historia de la televisión, pues nunca antes una actriz trans había interpretado a una superheroína en la pantalla chica. Sobre su selección, la actriz dijo a la revista "Varierity": "Se siente apropiado decir que es un personaje con gran poder, que conlleva una gran responsabilidad. Estoy nerviosa porque quiero hacerlo bien".



La intérprete también reconoció la importancia de que hayan contado con ella para la interpretación del superhéroe de DC Comics. "Tener personas trans en papeles trans muestra que nuestra identidad es válida y que existimos", señaló.

—Habla claro—

El anuncio del nuevo rol que interpretará Maines llega justamente días después de la controversia generada por Scarlett Johansson, quien fue seleccionada para encarnar a un hombre trans en la cinta "Rub and Tug". Tras recibir críticas por su personaje, Johansson no tuvo otra opción que renunciar: "A la luz de los recientes cuestionamientos éticos planteados en torno a mi selección como Dante 'Tex' Gill, he decidido retirar respetuosamente mi participación en el proyecto".

Al respecto, Maines también se manifestó. "No creo que los actores cisgénero tomen roles por malicia. Es solo que no se dan cuenta del contexto de tener personas cisgénero interpretando personajes transgénero [...]. A nosotros y nosotras mucha gente nos acusa de jugar a disfrazarnos, pero eso no es cierto", explicó.