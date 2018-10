"The Walking Dead" no es una buena serie desde hace mucho, pero la temporada 9 promete algo distinto en fondo y forma en un arco de historia que marcará el adiós de Andrew Lincoln como el castigado policía Rick Grimes. A continuación, spoilers del episodio 9x01, "A New Beginning":

Rick perdió a su mejor amigo, a su esposa, a su hijo. Pero por primera vez en muchos años, es feliz; con Judith y Michonne a su lado, con las comunidades de Alexandria, Hilltop, Oceanside y the Sanctuary en equilibrio. Él ganó la guerra y en apariencia ha conquistado sus demonios, pero aún quedan enemigos a vencer: sus amigos.

En el inicio de esta temporada, la lucha por el poder solo para conservarlo pasa a un segundo plano, pues lo que preocupa a los sobrevivientes es algo más concreto: los recursos. Rick quiere ayudar al Sanctuary, antiguo bastión de Negan (Jeffrey Dean Morgan), pero Daryl (Norman Reedus) no está de acuerdo. Detesta el lugar por los malos recuerdos de la tortura que sufrió allí y porque no está acondicionado para sostener la vida (es una fábrica, no está hecha para la agricultura).

Maggie Greene (Lauren Cohan) debe tomar decisiones importantes como jefa de Hilltop, decisiones que pueden poner en aprietos a Rick. Así, ambos llegan a un acuerdo para apoyar al Sanctuary, solución que podría incrementar los problemas en esa comunidad, cuyos miembros aún recuerdan a Negan.

El rol de Maggie como líder queda claro en este primer episodio, cuando ordena la ejecución de Gregory (Xander Berkeley), el cual intentó asesinarla tras perder las elecciones (ahora hay democracia en las colonias). Como sorpresa esta muerte funciona bien, pero no es allí donde el episodio brilla.

A "The Walking Dead" le fallaron muchas cosas en años anteriores, siendo una de ellas sus pobres diálogos, los cuales solo parecían existir para que los personajes no se queden sin decir nada. En los primeros minutos de este capítulo, Gabriel y Jadis encuentran en el museo algo que los une, mientras que la propuesta de matrimonio de Ezekiel a Carol dice más sobre cómo se sienten ambos que la propuesta en sí. Cuando tienes una serie con tantos defectos, nunca es tarde construir personajes.

En nueve temporadas, la serie ha mostrado a su audiencia en múltiples ocasiones cómo los sobrevivientes lloran a sus muertos. No obstante, esta vez tenemos algo distinto, pues Maggie tiene que comunicarle a los padres de un fallecido la noticia. Podrías pensar que, a estas alturas de la serie, las escenas de personajes que no pertenecen al elenco principal podrían quedar a un lado, pero al incluir ello Angela Kang (nueva showrunner y escritora del capítulo) envía un mensaje: para que "The Walking Dead" renazca, tiene que simplificarse. Además, si episodio es bueno también es por el trabajo en la dirección de Greg Nicotero, otro veterano de la serie.

Pero es común que el primer episodio de una temporada empiece bien, ya "The Walking Dead" nos ha cantado antes esa canción y, si bien la letra parece ser distinta ahora, es demasiado pronto como para saber qué ritmos y matices distinguirá a la melodía. Por lo pronto, este es un vals que se deja bailar.

DATO

Puedes ver todos los nuevos episodios de "The Walking Dead" cada domingo a las 8:30 a.m. por Fox Premium Series. El día siguiente lo repite por la noche el canal Fox básico.