5 aspectos que debes considerar al viajar como mochilero

Lo último que una persona quiere en su viaje, es tener algún tipo de problemas, sobre todo si eres un mochilero.

▷Perú figura entre los mejores destinos para viajar en el 2019

▷Netflix: 7 películas y documentales de viajes que no te puedes perder

Cuando te aventuras a viajar con una mochila, existen más riesgos ya que tienes todas tus pertenencias en un solo lugar y las llevas a todos los sitios que visitas. Por eso te dejamos algunos consejos para que tengas precaución con tus cosas y pases un viaje sin inconvenientes.



1. Tus documentos deben estar en un lugar seguro



Si bien tus documentos estarán dentro de tu mochila (la cual cargarás todo el tiempo), siempre es bueno tener tu pasaporte en un lugar seguro. No los tengas en un bolsillo a la vista de cualquier persona y por precaución saca dos copias de todo y envíatelas a tu correo personal.

2. No cargues cosas valiosas



Joyas, relojes, tablets, cadenas y todo lo que llame la atención de los ladrones debe ser dejado en casa. No es necesario que cargues tablets o tu iPod si estás de mochilero. Las cámaras fotográficas son necesarias para poder tomar las fotos de los destinos que visites, pero puedes colocarla en un lugar seguro.

3. Carga un botiquín de primeros auxilios



El espacio es limitado, pero es necesario llevar un pequeño botiquín de primeros auxilios. No sabes en qué momento puede suceder un accidente y necesitarás asistencia médica. Carga lo necesario, pastillas, vendas y alcohol desinfectante.

4. Asegura tu mochila



No está de más asegurar tu mochila con un candado, ya que por ser vistosas pueden llamar la atención de las personas que tienen otras intenciones.

5. Investiga sobre los lugares que vas a visitar

Es una aventura, pero es bueno saber los lugares que vas a visitar y los lugares donde te vas a quedar a dormir. Averigua, qué lugares específicos de tus destinos son los más peligrosos para que los puedas evitar o por lo menos estar más atento a ellos. No elijas un hospedaje lejos de la ciudad, ya que de esa forma no podrás pedir ayuda si es que no conoces el sitio.