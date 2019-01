Edith Head: la mujer con más estatuillas del Oscar en la historia

Si creías que Meryl Streep era la mujer más destacada – hasta el momento – en los Premios de la Academia, estabas equivocado. Sí, es cierto que se trata de la intérprete que más veces ha sido nominada en la historia del Oscar, sin embargo, hay dos mujeres que trazaron este camino desde mucho antes.

En primer lugar, destaca la actriz Katharine Hepburn, con un total de 12 nominaciones (9 menos que Streep, con 21) y 4 premios Oscar (Meryl solo ha conseguido 3); convirtiéndose en la actriz que más veces ha recibido la estatuilla en la historia de la Academia.

No obstante, la actriz decidió no se presentarse en ninguna de las galas del Oscar, dejando de recibir las estatuillas que ganaba: “Los premios no son nada. Mi premio es mi trabajo”, señaló Hepburn, luego de ser cuestionada por sus ausencias.

Katharine Hepburn ganó su primer Oscar a los 26 años, con su protagónico en 'Morning Glory', película del año 1933. (Foto: Instagram/ @nerdalcinema)

Ahora bien, si abrimos el panorama y analizamos el papel de la mujer en todas las categorías del Oscar, hay una fémina que gana por partida doble a las anteriormente mencionadas: la diseñadora de moda Edith Head.

Durante su carrera, Head participó en más de 1,100 películas, acumulando un total de 35 nominaciones al Oscar y 8 estatuillas ganadoras por la categoría de mejor diseño de vestuario. Figuras como Audrey Hepburn, Ingrid Bergman y Paul Newman pasaron por sus manos para vestirse en ocasiones profesionales y personales.

La heredera, Eva al desnudo y Un lugar en el sol fueron los primeros largometrajes que la volvieron ganadora de la Academia.

Edith Head trabajando con la actriz Barbara Stanwyck en 1940. (Foto: Instagram/ @classic_icons)

A partir de algunas películas en las que participó, Edith Head logró algo mucho más grande en la industria de la moda, sumando tendencias a cada época. Un ejemplo de ello fueron las faldas midi en corte A, utilizadas por Audrey Hepburn en el clásico film ‘Vacaciones en Roma’ (1953).

Hoy en día su legado sigue marcando huella, llegando a ser considerada como la máxima modista que ha visto Hollywood. Exposiciones de arte, personajes animados y hasta una obra de teatro se han inspirado en la obra de Edith Head. Uno de los más carismáticos – y recordados – es, sin duda, el creado por Pixar, bajo el nombre de ‘Edna Moda’, modista de Los Increíbles.