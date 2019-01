Dosis de bienestar: 3 razones para dejar de usar tu celular como despertador matutino

En los últimos años, el celular se ha convertido en nuestro amigo fiel: ese que siempre está cuando nadie más parece disponible. Y aunque el teléfono móvil nos abre las puertas al mundo entero, nos conecta a través de las redes sociales y nos informa constantemente, también puede ser perjudicial para nuestra salud si lo utilizamos todo el santo día. Sobre todo a la hora de despertar.

¿Quién no utiliza su celular a modo de despertador matutino? Seamos sinceras. Todas lo hemos hecho en algún momento o lo seguimos haciendo. Y, aunque tal vez no lo hayas pensado más allá, esta decisión no es del todo positivo. Aquí te contamos por qué.

Es estresante

Aunque puede ser que no lo notes, el despertador del celular no es el más sutil ni amigable que digamos. De hecho, los sonidos disponibles- e incluso el predeterminado- no hace más que fastidiarte tanto hasta el punto en que tengas que levantarte sí o sí. Acaso, ¿no existe una mejor manera de despertar? Prueba con relojes convencionales o hasta con aquellos que contienen luz.

Es solo un pretexto

Tal vez no lo quieres admitir, pero es cierto. En la mayoría de casos solo utilizas tu celular como despertador para poder cogerlo en las mañanas y navegar en las redes sociales por la próxima hora. Mejor, opta por un despertador normal y despégate del celular, al menos en las mañanas.

Es fácil de ignorar

Y si buscas una razón que tenga que ver con cumplir la meta, es decir levantarte temprano, aquí te damos una. No hay nada más sencillo que apretar el botón de 'snooze' en el celular cada vez que quieres ignorar tu alarma y dormir un poco más. Recuerda que con la ayuda de un despertador convencional no tendrás estos problemas.