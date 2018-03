'App' móvil busca minimizar el número de mascotas perdidas

Las redes sociales están inundadas de avisos de perros y gatos perdidos. Los muros en Facebook de las municipalidades están saturados de animales buscando regresar a casa y lo mismo se ve en los postes de alumbrado eléctrico y en los murales de las clínicas veterinarias.



Hoy en día son múltiples las vitrinas para anunciar mascotas extraviadas o para buscarle familia a animales sin hogar, pero a la vez es un problema no contar con un lugar común.

Típico anuncio de mascota perdida. Facebook

Jonet Lazo y Viviana Arce, ambos egresados de la carrera de Ingeniería y gestión de empresas de la Universidad Agraria, vieron la oportunidad en esa carencia y crearon Pata de Perro, una aplicación móvil para ayudar a los perros perdidos a regresar más rápido con sus familias.



“Tanto a Viviana como a mi se nos han perdido en algún momento nuestros perros. Pasamos días de total depresión y desesperación. Felizmente los dos pudimos recuperarlos, pero muchos no lo hacen y sabemos lo difícil que es”, comenta Lazo.

Página principal de la aplicación móvil. Pata de perro

La idea de elaborar una herramienta con geo localización, más interactiva y masiva partió durante la fiebre de los Pokemones.



“Yo pensaba ‘Toda esta gente cazando cosas que no existen cuando podrían estar ayudado a rescatar mascotas perdidas’. Ahí nació la idea”, agrega Lazo.



De una encuesta realizada el año pasado a 892 personas, Lazo y Arce encontraron que solo el 18% de los perros perdidos logran volver con sus familias y en la mayoría de los casos no es resultado de la búsqueda y el esfuerzo de los dueños, sino porque el animal encuentra su camino de regreso o porque algún vecino lo retuvo.



Descubrieron además que el 58% de las personas que encuentra perritos claramente extraviados no saben qué hacer con ellos.



Según Lazo y Arce, las publicaciones en páginas de Facebook no son efectivas. Uno, por la dispersión; solo en Lima existen más de 50 páginas de ese tipo. El segundo motivo es por el corto tiempo de vida; las nuevas publicaciones desplazan rápidamente a las anteriores.



La aplicación o app Pata de Perro es de descarga gratuita. En ella se puede publicar al perro extraviado indicando sus datos principales y los de contacto del responsable. Estas publicaciones aparecerán en una lista accesible y filtrable por campos como tamaño, color, raza, etc. Igualmente se puede publicar al perro encontrado, indicando sus características e información de contacto.



“Facilitamos la reunión de perros perdidos y sus familias, pero la aplicación solo va a funcionar con el apoyo de todos. Por eso esperamos que quienes pierdan o encuentren a un perro perdido se tomen un minuto para publicar, compartir y difundir”, señala Arce.

El app busca minimizar el tiempo en el que la mascota permanece extraviada y, por ende, reducir al mínimo el sufrimiento de quienes la buscan y del mismo animal. Flickr

“También es crucial el apoyo de las instituciones, como municipalidades, organizaciones, asociaciones, albergues, veterinarias y empresas privadas, muchas de las cuales ya nos vienen brindando gran acogida a esta idea”, agrega Lazo.



Todo esfuerzo para facilitar el regreso a casa de nuestras mascotas es digno de aplauso y se agradece, pero es importante recalcar que el primer paso para evitar que esto suceda es la prevención. La cultura del peruano de dejar a los perros en la calle no ayuda, pero tal vez una placa colgada en su cuello que los identifique sí minimice el riesgo.



Pata de Perro también pensó en eso y ofrece una opción para registrar a tu mascota. A cambio se entrega una placa con código QR, más segura que las tradicionales que suelen llevar los datos personales expuestos.