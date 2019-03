Mikey García vs. Errol Spence EN VIVO vía FOX Sports: todo lo que debes saber de la pelea por título wélter

Todo está listo para que este sábado se lleve a cabo una de las peleas de box más esperada. Desde las 7:00 p.m., el AT&T Stadium se viste gala para albergar el duelo entre Mikey García vs. Errol Spence por el título mundial wélter de la Federación Internacional de Boxeo.

Para ver eventos de box en vivo como la pelea entre Mikey García vs. Errol Spence, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

En Perú y en casi en toda Latinoamérica, el duelo entre Mikey García y Errol Spence Jr. será transmitido por la señal de Fox Sports. Pero no es la única opción que tienes para seguir esta pelea porque todas las incidencias las podrás disfrutar en la página web de El Comercio.

► ¡Pacquiao sigue vigente! Ganó a Broner por decisión unánime y retuvo cinturón peso wélter AMB | VIDEO



► Manny Pacquiao: historia, récord de boxeo y peleas más importantes del héroe filipino



Para el público de Estados Unidos la pelea entre Mikey García vs Errol Spence por el título mundial welter de la IFB solo se podrá ver por canales Premium como Fox Sports y 'Fox Sports PPV.'

Mikey García vs. Errol Spence: horarios y canales en el mundo

Mikey García vs. Errol Spence: horarios y canales en el mundo. (Foto: Internet).

Perú/ 7:00 p.m. Fox Sports

Argentina / 9:00 p.m. Fox Sports

Paraguay / 9:00 p.m. Fox Sports

Uruguay / 9:00 p.m. Fox Sports

Chile / 9:00 p.m. Fox Sports

Bolivia / 8:00 p.m. Fox Sports

Ecuador / 7:00 p.m. Fox Sports

Colombia / 7:00 p.m. Fox Sports

México / 6:00 p.m. Fox Sports

Estados Unidos / 7:00 p.m. Fox Sports PPV

Mikey García vs. Errol Spence: ¿Cómo llegan a la pelea?

Mikey García vs. Errol Spence: ¿Cómo llega The Truth a la pelea?. (Foto: AP).

El mundo del boxeo se paralizará este sábado cuando Errol Spence Jr. se se enfrente a Mikey García en una pelea por el título welter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Los críticos de este deporte han catalogado este enfrentamiento como "Pelea de la Época".

Errol Spence Jr tiene un récord de ninguna pelea perdida. De las 24 que ganó, 21 de ellas fueron por KO. The Truth defenderá su título mundial welter de la FIB.

En el 2016, Spence Jr tuvo la gran oportunidad de pelear por el campeonato mundial de la FIB ante Kell Brook. El estadounidense se llevó la victoria por K.O en el asalto número 11. El año pasado ya defendió su cinturón ante Lamont Peterson y contra el mexicano Carlos Ocampo.

Sin duda será una de las peleas más difíciles que tendrá en su carrera porque Errol Spence Jr tiene a favor su estatura y que su rival tuvo que subir de categoría.

Mikey García vs. Errol Spence: ¿Cómo llega García a la pelea?

Mikey García vs. Errol Spence: ¿Cómo llega García a la pelea?. (Foto: AP).

El mexicano Mikey Garcia es doble campeón mundial ligero (CMB-FIB) y está invicto con 39 peleas ganadas, 30 de ellas fueron por KO. A pesar de las diferencias de peso, él pidió subir para poder medirse ante Spence Jr.

La gente se va a sorprender de lo fuerte que estoy", repite Mikey García cada vez que los periodistas hablan de la ventaja que tiene Errol Spence Jr.

El púgil estadounidense trata de imitar las respuestas del gran Manny Pacquio y asegura que dentro del cuadrilátero no se notará ninguna diferencia física.

En cualquier caso, el camino de Mikey García hasta ahora ha sido largo y exitoso. A sus 31 años saldrá a demostrar que es un boxeador muy rápido y muy potente. Capaz de derrotar a cualquier rival que tenga la frente.

Mikey García vs. Errol Spence: así marchan las casas de apuestas

Mikey García vs. Errol Spence: así marchan las casas de apuestas. ( Foto: AP).

Las casas de apuestas también juegan un rol en esta pelea. Los seguidores del boxeo podrían ganar dinero si es que aciertan al ganador de este combate soñado entre Errol Spence Jr. vs. Mikey García.

Pese a que la pelea tiene el ingrediente de la desigualdad de tamaño entre ambos púgiles, la expectativa ha crecido y las casas de apuestas comienzan a moverse a un buen ritmo.

Por todas las ventajas físicas, Errol Spence Jr. es favorito para llevarse la pelea. Una victoria de The Truth está pagando 1.25 y si gana en el primer asalto el premio es de 34.

Por su parte, la victoria de Mikey García está pagando 4.00. Sin duda una gran cuota para el boxeador con raíces mexicanas. Si gana en el primer asalto podrías ganar 101.0.

Mikey García vs. Errol Spence: todas las apuestas que puedes realizar. (Foto: Bet365).

Mikey García vs. Errol Spence: cartelera completa del evento

Cartelera principal del evento

-Errol Spence vs Mikey García: Campeonato mundial IBF del peso welter.

-David Benavidez vs J'Leon Love: peso supermedio.

-Luis Nery vs McJoe Arroyo: peso gallo.

-Chris Arreola vs Jean Pierre Augustin: peso pesado.

Cartelera Preliminar

-Charles Martin vs Gregory Corbin: peso pesado.

-Jesse Rodríguez vs Rauf Aghayev: peso pactado.

-Fernando García vs Marlon Olea: peso supergallo.

-Lindolfo Delgado vs James Roach: peso superligero.

-Amon Rashidi vs Gabriel Gutiérrez: peso superligero.

-Thomas Hill vs Limberth Ponce: peso superwelter.

-Luis Coria vs Omar García: peso ligero.

-Aaron Morales vs Fernando Robles: peso gallo.

-Adrian Taylor vs William Deets: peso crucero.

-Burley Brooks vs Randy Mast: peso supermedio.

-Robert Rodríguez vs Fernando Ibarra De Anda: peso supermosca.

-José Valenzuela vs Christian Velez: peso superpluma.

-Marsellos Wilder vs Mark Sánchez: peso crucero.