Minera Barrick habría evaluado oferta de US$19.000 millones por Newmont

Barrick Gold Corp., la segunda mayor compañía productora de oro del mundo, ha evaluado una oferta por Newmont Mining Corp. en momentos en que la gigante minera canadiense busca formas de incrementar la producción, dijeron personas familiarizadas con el tema.

Barrick ha analizado más de una vez la viabilidad de una oferta por Newmont, y también lo ha hecho en los últimos meses, según las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque las deliberaciones son privadas. Una posibilidad que Barrick ha estudiado comprendería una asociación con otra compañía como Newcrest Mining Ltd. en una oferta por Newmont, dijeron las personas.

No se sabe con certeza si Barrick considera una transacción en la actualidad, agregaron las personas. Newmont, que tiene sede en Greenwood Village, Colorado, tiene un valor de mercado de casi US$19.000 millones.

En 2014 Barrick y Newmont estuvieron cerca de una fusión, pero las conversaciones se interrumpieron a último momento por desacuerdos sobre las condiciones de la operación. Barrick y Newmont también evaluaron antes por separado una empresa conjunta para sus operaciones de Nevada, según las personas.

CONVERSACIONES ANTERIORES

Newcrest también ha mantenido conversaciones sobre transacciones con Barrick, Goldcorp Inc. y Nevsun Resources Ltd. en los últimos 12 meses antes de que esas compañías mineras optaran por otros negocios, dijeron las personas.

Representantes de Barrick, Newcrest y Newmont declinaron hacer comentarios. Representantes de Goldcorp y Nevsun no devolvieron de inmediato los llamados en los cuales se les solicitaban declaraciones, efectuados fuera de los horarios habituales de trabajo.

Se estima que la adquisición será la mayor de la historia en el sector de minería de oro y le aseguraría a Newmont el lugar de mayor productora. (Foto: Reuters)

Es probable que la consolidación del sector aurífero sea un tema candente cuando los ejecutivos de la industria se reúnan la semana próxima en la Conferencia Global de Minería y Metales de BMO Capital Markets en Hollywood, Florida. Newmont acordó el mes pasado la compra de Goldcorp en una transacción de acciones valuada en US$10.000 millones. Se estima que la adquisición será la mayor de la historia en el sector de minería de oro y le aseguraría a Newmont el lugar de mayor productora, por encima de Barrick, que tiene sede en Toronto.

John Thornton, el ex banquero de Goldman Sachs Group Inc. que es presidente ejecutivo de Barrick, trabaja para renovar una compañía que durante años estuvo endeudada como consecuencia de su inversión en una minera de cobre en el apogeo del superciclo de las materias primas. La firma acordó el año pasado la compra de Randgold Resources Ltd. por alrededor de US$5.400 millones, creando así un gigante aurífero global concentrado en África y América.

Mark Bristow, que fundó Randgold hace más de dos décadas y se convirtió en máximo responsable de Barrick al fusionarse las compañías, dijo en enero que el sector tiene “muy pocos activos y demasiados equipos de administración” y que están dadas las condiciones para su reorganización.