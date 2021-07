Solo cuatro de los 10 partidos con representación en el nuevo Parlamento, han indicado que asumirán un rol de oposición al Ejecutivo, aunque han remarcado que serán responsables. Juntos por el Perú, Somos Perú, Podemos Perú y el Partido Morado se expresaron a favor de la gobernabilidad.



Lima, 20 de julio de 2021 Sebastian Ortiz Martínez

Seis semanas después de la elección de segunda vuelta, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó a Pedro Castillo, de Perú Libre, como el nuevo presidente de la República. El profesor venció a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, por poco más de 44 mil votos de diferencia. Y ahora tendrá la tarea no solo de conformar un primer Gabinete Ministerial sólido, sino también de tender puentes de concertación en el nuevo Parlamento, que será altamente fraccionado.

Y si bien Perú Libre en el Congreso es la primera minoría con 37 parlamentarios, deberá que hilar fino para lograr formar una coalición que le permita a Castillo concretar sus promesas de campaña. Cuatro de los diez partidos con representación en el Legislativo- Fuerza Popular, APP, Renovación Popular y Avanza País- han adelantado a El Comercio que ejercerán un rol de oposición al Ejecutivo. ¿La principal razón? Discrepancias ideologías y el rechazo a la instalación de una asamblea constituyente.

Otras fuerzas, más pequeñas, como Juntos por el Perú, Somos Perú, Podemos Perú y el Partido Morado se han expresado a favor de brindarle gobernabilidad al partido del lápiz. Acción Popular, en este contexto, puede llegar a ser determinante con sus 16 votos.

“Nosotros vamos a conversar con todas las bancadas”





Jaime Quito, portavoz alterno de Perú Libre (37 curules)

Los integrantes de la bancada de Perú Libre hemos ingresado al Congreso por un partido, la población ha votado por ese partido, y el profesor Pedro Castillo también es de ese partido, tenemos que trabajar [juntos]. No sé a qué se refiere usted con oficialista, pero tenemos que trabajar con el profesor, porque las propuestas son las mismas, los planteamientos que hemos hecho en la primera y en la segunda vuelta son las mismas, y vienen de año atrás, a raíz del análisis de la realidad del país, de los problemas que venimos arrastrando hace décadas.

Nosotros vamos a conversar con todas las bancadas, el diálogo es fundamental. Y también con Fuerza Popular. Ellos no son de otro país.

Consideramos que este Congreso debe tener una visión totalmente distinta de lo que ha sido los años anteriores, esperamos que las bancadas entiendan que aquí compete a todos trabajar de forma conjunta. Y que nos podamos entender por los intereses del país. En ese sentido, estamos seguros de que este Parlamento puede ser distinto [al que se va y al disuelto].

“Realizaremos una oposición responsable”





Hernando Guerra García, congresista de Fuerza Popular (24 curules)

En primer lugar, vamos a reconocer lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros en un eventual gobierno de Castillo, realizaremos una oposición responsable, lo que no quita que podamos en algunos casos buscar acuerdos por nuestro país. El tema de la salud nos importa mucho, esperemos que pueda haber consensos entre todas las bancadas. Y a la par, vamos a ejercer la defensa de lo que nosotros creemos es un modelo de crecimiento, que es la Constitución. Estamos dispuesto a revisar algunas cosas, se puede mejorar el modelo económico, pero vamos a tener una defensa de la Carta Magna. La Constitución contempla cómo se debe reformar, ahí vamos a ser muy estrictos. Vamos a buscar alianzas con grupos cercanos y ojalá que esto también defina una Mesa Directiva.

Para confrontar se necesitan dos partes, nosotros esperamos que del lado del gobierno [de Castillo] no haya posiciones de confrontación, sino más bien la búsqueda de consensos y si hay necesidad de conversar, estamos dispuestos, hemos aprendido de nuestros errores. Pero vamos a defender la democracia y la Constitución. Nosotros no hemos sido una oposición intransigente, como se pinta. En [el último tramo] del gobierno de Vizcarra le dimos facultades [al gobierno] por la pandemia, y a Cateriano le dimos nuestro voto de confianza. Si bien hemos tenido posiciones radicales, en general hemos tenido posiciones constructivas.

“Lo que hemos definido es trabajar y dejar trabajar”

Karol Paredes, portavoz alterna de Acción Popular (16 curules)

Nosotros vamos a ser una bancada, por la función misma de sus congresistas, de fiscalización, pero también vamos a buscar consensos porque nuestro país necesita unidad. Tenemos que comprometernos todos a buscar la gobernabilidad, respetando la voluntad del pueblo, la democracia y la institucionalidad. Lo que hemos definido es trabajar y dejar trabajar. Y desde Acción Popular, no estamos de acuerdo con la instalación de una asamblea constituyente, pero sí respaldamos que se realicen reformas a la Constitución y para ello se debe respetar el artículo 206 de la Carta Magna, que establece un procedimiento.

Aquí tiene que haber un acuerdo de responsabilidad de ambas partes, del Ejecutivo y del Congreso, aquí nadie entra a competir, todos tenemos que estar pensando y estar convencidos de que tenemos que trabajar por el bien común. Desde nuestro trabajo de fiscalización y de representación buscaremos eso. El Ejecutivo debe responder a las grandes demandas del país: la vacunación, la reactivación y la educación. La gobernabilidad es clave para hacer que las cosas fluyan de mejor manera.

“[Seremos] una oposición que trabaje por la gobernabilidad del país”

Eduardo Salhuana, portavoz de Alianza para el Progreso (15 curules)

La bancada va a ser de colaboración crítica [frente al gobierno], no vamos a ser [una fuerza] de obstrucción cerradas. Creo que hay que buscar puntos de coincidencia, y respaldaremos las acciones positivas, básicamente dar la confianza y generar certidumbre política y económica para evitar sobre saltos. Nosotros queremos que la economía se estabilice y que lleguen las inversiones. Estos son los temas que vamos a apoyar y tenemos una mirada constructiva, [seremos] una oposición que trabaje por la gobernabilidad del país.

Se tiene que superar [el conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo], la democracia tiene un sustento en el equilibrio de poderes y esto implica buscar pesos y contrapesos, nadie debe tener en una democracia el poder absoluto. Y para ello, el Legislativo fiscaliza y controla el uso correcto de recursos, el trabajo correcto de ministros, y [el Parlamento] tiene recursos como la interpelación, un pedido de informe y en el peor de los casos, la censura. Todo esto se tiene que usar con racionalidad, con sentido común, y este Congreso no tiene que hostigar a los ministros, todo con mesura y en la medida de lo pertinente.





“No queremos para nada caer en el obstruccionismo”

Alejandro Muñante, portavoz alterno de Renovación Popular (12 curules)

Seremos una oposición responsable, siempre vamos a actuar con una adecuada fiscalización, no queremos para nada caer en el obstruccionismo, vamos a buscar la concertación. Es importante que, en este nuevo período legislativo, el diálogo, estamos abiertos a concretar cualquier tipo de político a favor del gobierno siempre y cuando se ciña a los cauces democráticos.

¿Por qué seremos oposición? Por un tema doctrinario, Renovación Popular es un partido demócrata, que defiende la economía social de merca, la Constitución. Y hemos visto, a través de esta campaña, que Perú Libre tiene una concepción marxista y que pretender subvertir el orden constitucional a través de una asamblea constituyente. Si Perú Libre abandonada sus políticas radicales, como la instalación de una asamblea constituyente, en ese escenario podríamos tener una mejor concertación con ellos.

“De ninguna manera, respaldamos un cambio total de la Constitución”

José Williams Zapata, congresista de Avanza País (7 curules)

Nosotros pensamos que debemos ser una oposición alturada, en el sentido de que no coincidimos con los conceptos ideológicos de Perú Libre, como el marxismo. Tampoco estamos a favor de una asamblea constituyente. De ninguna manera, respaldamos un cambio total de la Constitución, porque eso no es conveniente para el país, alteraría todo el funcionamiento, no es el momento adecuado. Y creemos que ningún extremismo va a ser bueno para el país, hay necesidades más importantes [que una asamblea constituyente], como la salud, sobre cómo afrontar bien la pandemia de COVID-19.

Obviamente, tenemos que tratar esto con atura, no ir a un enfrentamiento con nadie, a peleas que no lleven a ningún lugar […] El Parlamento debe superar este escenario [de confrontación con el Ejecutivo de los últimos años], que no le ha hecho bien a ninguno de los dos poderes. El Congreso debe tomar consciencia de que debe revertir la imagen negativa que tiene hoy la institución. No podemos tener un Congreso y un Ejecutivo que no entiendan lo que ha pasado los últimos cinco años, y vuelvan a la fricción innecesaria y por intereses. Desde Avanza País, vamos a estar muy atentos al discurso de toma de gobierno [de Pedro Castillo].

“Nuestra perspectiva es de respaldo a cambios fundamentales”

Roberto Sánchez, portavoz de Juntos por el Perú (5 curules)

En el marco de la necesidad de estabilidad democrática y de equilibrio de poderes, la perspectiva de Juntos por el Perú es concertadora, es de respaldo a los cambios fundamentales. El país no necesita caminar a la aventura, al abismo ni a la polarización extrema. Es el momento de concertar, de tener capacidad de dialogar en busca de tres objetivos: vacunación universal, la reactivación económica y la disminución de brechas en salud, educación y vivienda. Y como bancada no le vamos a poner condiciones al diálogo, como el ser parte de la Mesa Directiva, aunque estamos preparados para jugar ese rol, sobre todo en la primera y segunda legislatura [del nuevo Parlamento].

Nosotros apostamos por sentar las bases democráticas de un gran diálogo nacional, de un pacto social de todo el país, esto no puede ser el ejercicio unilateral del poder. Hago un llamado respetuoso a todos los partidos y a los representantes de las bancadas parlamentarias a repensar con madurez [su postura] y a estar a la atura [de este contexto], con la vida de la gente no se juega. Exhorto a poner la sensatez [adelante] y la necesidad de cambios que requiere el país.

“Somos Perú buscará apostar por la gobernabilidad”

José Jeri, congresista de Somos Perú (5 curules)

Somos Perú va a buscar apostar por la gobernabilidad, buscará consensos para cumplir con las promesas de campaña. Y a la par, con nuestra función de fiscalización cuando se tenga que hacer, no vamos a abusar del control político como he entendido otros partidos pretenden hacer. Se le debe dar estabilidad al gobierno que asuma el 28 de julio.

Vamos a buscar una agenda legislativa priorizada, y seremos responsables para evitar comete excesos, como el del Congreso de 2016, que fue disuelto. Queremos evitar ello, tenemos que trabajar en armonía, lo que la gente quiere es que nos pongamos de acuerdo en política de salud, de reactivación económica y en educación. Al Ejecutivo hay que darle gobernabilidad sin que ello signifique una carta en blanco. Requerimos conversar [entre las bancadas] y poner puntos intermedios, es necesario un Congreso moderado y responsables.

“Tenemos que ayudar a que el país salga del hoyo”

Carlos Anderson, congresista de Podemos Perú (5 curules)

Personalmente, creo que lo que nosotros tenemos que buscar es la unidad nacional, ayudar a que el país salga del hoyo en el que se encuentra en salud, economía y en lo social. En ese sentido, no debemos tener un Parlamento obstruccionista, sino facilitador de todo aquello que vaya en beneficio del país no solo en una visión de corto plazo. Esa tendría que ser nuestra actitud desde el primer día, porque, aunque haya decisiones que puedan ser bien intencionadas, estas pueden terminar por causar más daño que otra cosa.

Y yo no creo que sea necesaria una asamblea constitución, es inconveniente y creo que la atención de todos debería estar mejor enfocada en la resolución de los problemas inmediatos del país en salud y economía y también para reconstruir la confianza de las instituciones democráticas del país. Lo que no quita que sea un derecho de algunos parlamentarios y del Ejecutivo el presentar [la asamblea] como propuesta, pero dentro de los canales que marca la Constitución, habrá que discutirlo, pero nada fuera de lo que dice la Constitución. Esto no significa que yo no crea necesario que se deben hacer cambios en materia constitucional, sí es necesario, la Constitución es un documento vivo, no está escrita en piedra, pero no se trata de hacer cambios por cambiar.

“Sería una irracionalidad decir que nos vamos a oponer a todo”

Susel Paredes, congresista del Partido Morado (3 curules)

Cada propuesta que haga [el gobierno de Castillo] la vamos a analizar, sería una irracionalidad decir que nos vamos a oponer a todo, yo me apellido Paredes, no Fujimori, hay que ser racional, estamos en una época de pandemia y de crisis económica, no se trata de oponerse a todo, sino de analizar cada propuesta. Sobre la asamblea constituyente, se tiene que seguir el cauce que señala la Constitución.

En el Congreso, ya no están 73 degenerados, yo creo que ya con eso es bastante. Sin esa mole fujimorista se puede ser racional, ese Congreso no fue normal, fue una aplanadora y fíjese que Pedro Pablo Kuczynski fue de derecha, no de izquierda.

Conforme a los criterios de Saber más

TE PUEDE INTERESAR