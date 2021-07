Conforme a los criterios de Saber más

Hernando de Soto, excandidato de Avanza País a la Presidencia, le solicitará este viernes formalmente a Pedro Castillo, quien se espera que sea proclamado presidente de la República en los próximos días, que desista de implementar una asamblea constituyente. El economista refiere que ha hallado 1.492 normas que harán viable la implementación del plan de Perú Libre sin necesidad de un cambio total de la Constitución.

— Usted ha explicado que Pedro Castillo puede concretar su plan de gobierno sin necesidad de cambiar la Constitución en su totalidad. ¿Cómo?

Lo que nosotros hemos hecho en los dos últimos meses, cuando el tenor de las elecciones peruanas ha cambiado de una lucha contra la pobreza y contra la pandemia [de COVID-19] a esencialmente un gran conflicto entre la izquierda y la derecha, que crea una zanja tremenda, hemos examinado el programa de gobierno [de Castillo] y hemos visto que lo que propone Perú Libre no necesita de un cambio de Constitución. Hemos dividido su programa de gobierno en 30 puntos, hemos comparado esos 30 puntos con todos los tratados, convenios internacionales, legislación nacional, jurisprudencia del Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial, y no hay muestra de la necesidad de entrar a un proceso de revisión de la Constitución.

— Por ejemplo, una de las principales propuestas de Castillo es el cambio del modelo económico, con el objetivo de que el Estado tengo un rol más protagonista. ¿Cómo lo podría ejecutar sin modificar la Carta Magna?

La legislación actual le permite hacer prácticamente todo, pero obviamente supervisado por todos los instrumentos que contiene la legislación peruana para asegurar que tampoco estas medidas sean arbitrarias y sean hechas por personas que sean vigiladas y fiscalizadas por el Congreso que han elegido los peruanos. La idea es no firmar un cheque en blanco, sino que salgan los cheques uno por uno.

Lo que hay que tomar en consideración es lo siguiente, las constituyentes han sido utilizadas desde los tiempos de Lenin en Rusia como un paso para alcanzar lo que Lenin llamaba la instancia alta del poder, mediante lo cual se pasaba de un régimen donde se requería de una mayoría para hacer cambios a uno mediante el cual se necesita de una minoría bolchevique para subvertir todo el orden subsistente sin ningún control.

— Usted ha referido que Castillo no tiene la necesidad de cambiar la Constitución para ejecutar su plan de gobierno. ¿Puede darnos un ejemplo de una política de Perú Libre?

Todas pueden ser concretadas, todas las que son viables. El objetivo básico, tal y como yo veo a Castillo, es acabar con la desigualdad. ¿Qué se necesita para igualar un país? Es darles a los peruanos los mismos recursos de los cuales disponen [un sector] para salir adelante. ¿Cuáles son estos recursos? Acceso a la empresa, al crédito, al capital, y a los mercados globales […] Nosotros hemos identificado 1.492 normas que parten desde el Tribunal Constitucional, Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial que le permiten al gobierno del Perú lidiar y limpiar todos los procesos que impiden que los peruanos sean un pueblo igual . Sabemos dónde están los problemas, dónde están las trabas. Por eso mañana [viernes] saldrá una carta que dirijo al señor Castillo con todos los anexos [de nuestro estudio]. Tienen todas las normas ya dentro de la legislación peruana.

— ¿Y usted cree, más allá de la explicación técnica, que Perú Libre renunciará a la asamblea constituyente? ¿No puede provocar ello una ruptura?

El 28 de abril me reuní en Máncora con Pedro Castillo y le indiqué que uno de los grandes problemas que estaba surgiendo con relación a su candidatura es que el secretario general de su partido [Vladimir Cerrón] había dicho que eran marxistas leninistas, y que eso estaba causando una conmoción tan fuerte que se iba a dar inicio a una fuga de capitales. Él me dijo que no era comunista ni marxista leninista. Le pedí que lo aclare. Y efectivamente, después dijo, negó ser comunista, aclaró que estaba a favor de la empresa. Y eso no causo ninguna ruptura en su partido […] A mí me preocupa mucho menos una ruptura dentro de ese partido, que una ruptura dentro del país, que podría ser el comienzo de algún tipo de guerra civil.

— ¿Cuáles serían, a su consideración, las consecuencias de que Castillo no renuncie a la asamblea constituyente?

Bueno, las consecuencias podrían ser que la comunidad internacional, si él fuera efectivamente proclamado como futuro presidente del país, y como los gobiernos de la mayor parte del mundo no son marxistas leninistas, al enterarse que el Perú va a tener una constituyente de los tipos que organizaba Lenin a partir de 28 de julio, esto podría generar que los inversionistas que pensaban o potencialmente iban a traer su dinero y tecnología al Perú dejen de hacerlo, porque la ley de leyes todavía está por ser discutida. Y lo segundo es que esta constituyente va a estar dominada no por el Congreso, sino por un conclave elegido o administrado por un partido marxista leninista que tiene como objetivo la dictadura de un país…

— Usted habla de una eventual dictadura, pero Castillo, al igual que Keiko Fujimori, firmó una Proclama Ciudadana, donde se ha comprometido a quedarse en el poder hasta el 28 de julio de 2026. Él no ha hablado de perpetuarse en el poder…

Bueno, no hay lugar a dudas de que esas son buenas intenciones, pero al margen de quienes son los candidatos, nosotros estamos viendo cómo se están llenando las plazas de gente, que grita algunas amenazas de muerte si es que la otra parte es elegida […] El objetivo de la democracia es poder encontrar un consenso a través del cual se logren modificaciones que beneficien a todos, que se evite la creación de un nuevo cuerpo [la asamblea constituyente] que tenga un cheque en blanco para cambiar todo a su antojo y en ese proceso paralice al país. Una asamblea constituyente va a parar todas las inversiones en el país, las extranjeras y las locales, y va a crear una situación insostenible a lo largo de los próximos años que, evidentemente, no va a aguantar.

— ¿Si Castillo designa a Pedro Francke como ministro de Economía y Finanzas sería una buena señal a los inversionistas? ¿Por qué?

El señor Francke, a mí juicio, es un economista muy respetable, conoce su materia sin lugar a dudas, pero cualquiera que sea el nombre o la persona que designe el señor Castillo, lo más importante para la comunidad económica, para aquellos que mueven los recursos en el país, es saber cuál es el régimen económico que va a prevalecer. ¿El señor Francke va a mantenerse a lo largo de todo el proceso? ¿Puede Perú Libre asegurar eso? O será como hemos visto en los últimos años un [ministro] fusible que puede saltarse a los dos meses. Más interesante para todos los actores económicos es conocer cuáles son las reglas de juego, y no necesariamente el administrador de estas.

— ¿Usted se ha reunido con Pedro Castillo después de la segunda vuelta? ¿Le ha sugerido el nombre de Carlos Añaños para la PCM?

No, yo no le he sugerido al señor Castillo ningún nombre ni tampoco he solicitado ningún puesto ni para la gente de nuestro partido, ni para mis amigos, ni para mí mismo. Eso creo que salió en un momento en “Hildebrandt en sus trece”, pero es un rumor que alguien ha creado, eso no ha ocurrido.

— Usted ha señalado que no aceptará una participación en un gobierno marxista, pero Castillo ha negado serlo. ¿Si marca distancia de Cerrón, lo respaldaría de manera más activa?

Yo voy a ayudar a quien fuera presidente del Perú, porque eso todavía no está definido, aunque parecería más probable, según lo que entiendo, que será el señor Castillo. Yo respaldaría a cualquier persona que quiera servir al Perú si yo entiendo que está yendo en una buena dirección. Lo he hecho en otros países, cualquier cosa para evitar el conflicto social, las guerras, el retraso económico y la violencia.

— Castillo, al comentar la crisis en Cuba, dirigió sus cuestionamientos al bloque económico de Estados Unidos sobre la isla, pero no fue capaz de decir que hay una dictadura en La Habana. ¿Le preocupa esta posición?

Claro, me preocupa esa posición política. Castillo es una persona que declara no ser comunista, pero todavía se reserva la posibilidad de utilizar un instrumento comunista como es una constituyente…

— Han pasado cinco semanas desde la segunda vuelta y aún no hay resultados oficiales. ¿Usted respalda el reclamo de Keiko Fujimori de “fraude en mesa”? ¿Para usted, Fuerza Popular ha presentado alguna prueba de ello?

El asunto del fraude nos toca a todos, como usted ha visto cuando comenzó el proceso electoral el 11 de abril, yo salí en la boca de urna como el número dos. Después cuando comenzó el conteo de los votos y de las actas, nosotros hemos visto que hubo fraude, porque fuimos bajados sensiblemente, mucho más de lo que dicta la historia estadística. Entonces aquí como en los Estados Unidos y como en cualquier país del mundo, ha habido fraude […] El presidente Trump está peleado, hasta el día de hoy, con Biden, y se está viendo en los tribunales [las denuncias de fraude en EE.UU.], pero políticamente, los dados se han tirado, no importa si hubo o no fraude, sino que este no ha sido considero lo suficientemente grande o importante para la comunidad internacional para que se pare el proceso [en el Perú].

— Usted ha mencionado que hubo una posibilidad de “fraude” en la primera vuelta. ¿Cuáles son las pruebas que tiene para acreditarlo? La boca de urna en la primera vuelta, según explicó Alfredo Torres, de Ipsos Perú, tenía un margen de error de 3% para arriba y abajo.

Si yo tuviera pruebas para hacerlo hubiese efectivamente ido a cuestionar [los resultados], y no los he cuestionado, yo a lo que me refería con “fraude” es que teníamos, tenemos por ahí y por allá distintas actas que indican que hubo firmas que no son legítimas, muertos que han votado. Si yo no he salido a protestar por eso es porque efectivamente no tengo el tipo de pruebas que ameritan para un reconteo. Mientras que en el caso de la señora Keiko Fujimori, ella está diciendo que la magnitud del fraude es tal que quiere cuestionar y deslegitimar el proceso, yo no he hecho eso.

Nota de redacción: El jefe de la ONPE ha negado que personas fallecidas hayan votado en la segunda vuelta. Si aparecieron en el padrón electoral es porque este se cerró el 11 de abril de 2020, cuando el impacto de la pandemia de COVID-19 aún era menor.

— Fuerza Popular también alista recursos de apelación contra las proclamas descentralizas, aun cuando estos matemáticamente ya no le darían la victoria. ¿Hay una intención de dilatar la proclamación?

Yo prefiero no entrar en esta materia por el hecho de que nos distrae del verdadero problema […] El hecho de que la prensa y todos nosotros estemos viendo el conteo, nos aleja de la razón básica por la cual está controversia política no está siendo resuelta. La gente no está peleando en las calles porque [su candidato] tiene 1% más o menos, o una fracción de 1%, sino que de declararse victorioso a un candidato [de las dos opciones], lo que se plantea es totalmente distinto: es un país no comunista versus la otra propuesta que es la de un país comunista, no puede haber dos separaciones más grandes hoy en día.

Entonces, el problema es que la propuesta de la señora Fujimori no tiene el beneplácito de buena parte de la población pobre que no cree que los argumentos de la derecha los van a ayudar a levantarse de la pobreza en la cual están sumidos. Y, por otro lado, la propuesta del señor Castillo, nos van a llevar a un punto donde quienes sí han logrado sobrevivir a la pobreza, a la pandemia, y tienen propiedades, capital, puedan ser expropiados súbitamente. Esa es la razón por la cual se está peleando pasé lo que pasé con el conteo.

— ¿Por qué usted no ha protestado por este supuesto fraude, como sí lo ha hecho López Aliaga?

[…] Yo propuse desde el principio que lo había que hacer era llamar a los tribunales internacionales, la manifestación callejera lo único que iba a hacer era exacerbar los ánimos. Mi propuesta era mucho más efectiva que salir como lo ha hecho el señor López Aliaga a gritar y a pedir la muerte de Cerrón y de Castillo. Cuando usted me pregunta por qué no hice lo que hizo el señor López Aliaga, es porque me parece que insultar a todo el mundo y pedir pena de muerte por un lado y, probablemente, después se fue a autoflagelar a su casa, no me parece muy productivo. Yo hice un pedido muchísimo más razonable que no fue atendido.

— En una entrevista anterior con El Comercio, usted dijo que votaría por Keiko Fujimori. ¿Lo hizo?

Sí, yo hice eso, porque después de la reunión que tuve con Pedro Castillo y él saliera a decir que no era comunistas, unos días después en Chota se reafirmó en el otro sentido. En ese sentido, entre el marxismo leninismo y el no marxismo leninismo, voté por la segunda opción. Eso sí afirmé que la propuesta de la señora Fujimori debía ser progresista y extenderle la mano a aquellos que estaban en la miseria.

— ¿No cree que Keiko Fujimori debió reconocer su tercera derrota en las urnas? ¿No se ha puesto en peligro la democracia en estas últimas semanas?

No, lo que está ocurriendo ahora es una cosa típica que ocurre en todos los países después de un proceso electoral tan apasionado como el nuestro. Nada de lo que ha hecho la señora Fujimori en términos de reconocer o no, es peor de lo que ha hecho el presidente Trump en los Estados Unidos. Eso no me preocupa, lo que me preocupa es el hecho de que no nos estamos centrando en lo fundamental de estas elecciones, tenemos un país con una brecha social y política que tal como están planteadas las cosas hoy, no se resolverán si no se hace alta política.

— Esta es la primera vez en los últimos 20 años que llegamos a la quincena de julio sin un presidente proclamado. No pasó con Kuczynski en el 2016, con Humala en el 2011, con García en el 2006 y con Toledo en el 2001. No, no es habitual que en el Perú se den este tipo de situaciones.

No es, pero así resulta ser, es un proceso sumamente decisivo, si salen las propuestas como la ha planteado Keiko Fujimori, una mitad del Perú ve que esa no es una solución para ellos y ha llenado las plazas en protestas. Si salen las propuestas de alguien que dice que no es comunista, pero cuyo partido insiste en que son marxista leninistas y que todavía no deslinda con una constituyente, no estamos hablando de dos maneras distintas de ver las cosas, sino de dos maneras radicalmente diferentes de vivir nuestro futuro. Esta no es una elección cualquiera.

— El congresista José Williams Zapata ha adelantado a El Comercio que la bancada de Avanza País será de “oposición responsable” al gobierno de Castillo. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cree que ese el rol que la ciudadanía les ha dado?

Los que somos parte de Avanza País cumplimos funciones distintas, yo como líder, si usted quiere de lo que podría haber sido el Ejecutivo, puede tener una posición mucho más flexible que la bancada. La bancada opera dentro de un contexto que es el Legislativo, donde las alianzas y lo que puede realizar depende mucho de la posibilidad de conversar con otras partes. Lo que hemos decidido en Avanza País es que los congresistas definen cuál es su posición y han definido ser una oposición constructiva. Está muy bien lo que ha dicho el general Williams, ha calculado donde puede lograr mayores exitosos para la economía social de mercado en la que creemos y [dentro de un contexto] de democracia más amplia.

— López Aliaga ha propuesto al almirante en retiro Jorge Montoya- quien propuso anular las elecciones- para la presidencia del Congreso. ¿La bancada de Avanza País lo respaldaría?

Eso se lo puede preguntar al general Williams, nosotros hemos dividido el trabajo. Yo voy a respetar lo que diga mi bancada, ellos están cerca del fenómeno. En lo que se refiere al almirante Montoya, es una persona bastante correcta, yo no tengo ninguna razón para suponer que no sería un buen presidente del Congreso. Lo único que yo sé de él es que fue enviado por López Aliaga a la OEA y el señor López Aliaga no tiene ni los contactos, ni la estrategia ni la sabiduría necesaria para avanzar más allá de la mesa de partes de la OEA, eso es lo único que le puedo criticar al señor López Aliaga, pero en lo que se refiere a Montoya, es una persona correcta y yo apoyaré lo que diga mi bancada.